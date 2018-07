Resident Evil 2 Remake es el mejor videojuego del E3 2018, según la crítica

Resident Evil 2 Remake es el gran ganador de los Game Critics Awards , premios que otorgan los medios especializados en videojuegos en la E3 2018 .



El clásico videojuego de Capcom ha destacado por la calidad de su presentación, teniendo en cuenta que los Game Critics Awards consideran las demostraciones jugables presentes en la convención, así como demos guiados , tráilers , teasers y demás contenido.



En Depor Play hemos dado cubertura a Resident Evil 2 Remake para obtener datos interesantes sobre su desarrollo. De momento se sabe que tendrá una versión en español y que finalmente no llegará a la Nintendo Switch .



Aquí la lista de los ganadores.



Mejor juego

Resident Evil 2 (Capcom for PC, PS4, Xbox One)



Mejor juego original

Dreams (Media Molecule/SIE for PlayStation 4)



Mejor juego para consolas

Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games/SIE for PlayStation 4)



Mejor juego de realidad virtual/realidad aumentada

Tetris Effect (Resonair/Enhance Inc for PSVR)



Mejor juego de PC

Anthem (BioWare/EA for PC, PS4, Xbox One)



Mejor hardware/periférico

Xbox Adaptive Controller (Microsoft)



Mejor juego de acción

Anthem (BioWare/EA for PC, PS4, Xbox One)



Mejor juego de acción/aventura

Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games/SIE for PlayStation 4)



Mejor juego de rol

Kingdom Hearts III (Square Enix for PS4, Xbox One)



Mejor juego de lucha

Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco Studios/Sorta Ltd./Nintendo for Switch)



Mejor juego de carreras

Forza Horizon 4 (Playground Games/Turn 10/Microsoft Studios for PC, Xbox One)



Mejor juego de deportes

FIFA 19 (EA Vancouver/EA for PS4, Xbox One)



Mejor juego de estrategia

Total War: Three Kingdoms (Creative Assembly/Sega for PC)



Mejor juego social/familiar

Overcooked 2 (Ghost Town Games/Team 17 for PS4, Switch, Xbox One)



Mejor juego online o multijugador

Battlefield V (EA DICE/EA for PC, PS4, Xbox One)



Mejor juego independiente

Ori and the Will of Wisps (Moon Studios/Microsoft for PC, Xbox One)



Mejor juego como servicio

Fortnite (Epic for iOS, Mac, PC, PS4, Switch, Xbox One)