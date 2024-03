GTA 6 será toda una locura. El videojuego de Rockstar Games llegará al mercado en cualquier momento de 2025 mientras Sony desarrolla la versión Pro de la consola PS5. Los rumores apuntan a que los fabricantes aprovecharán las expectativas por la sexta entrega de Grand Theft Auto para vender más consolas y todo al mismo tiempo con una promoción del tipo Bundle.

PlayStation se ha acostumbrado a vender paquetes de videojuegos y consolas bajo la modalidad de Bundle. Ya lo hemos visto con títulos como Modern Warfare 3, Hoziron Forbidden West y Spider-Man 2. Es un negocio redondo para capitalizar las expectativas de la comunidad por cada lanzamiento, y GTA 6 será toda una bomba que Sony no debería desperdiciar.

Arranquemos con el dato que GTA 6 llegaría a PC un año después del lanzamiento en consolas. La exclusiva hace que Sony deba aprovechar aún más la ventana de comercialización para ofrecer la PS5 Pro con todas las especificaciones mejoradas y así prometer una experiencia sin igual.

Las principales mejoras las encontramos -según filtraciones- en la CPU. Si bien será idéntica a la CPU estándar de PS5, la versión Pro dispondrá de un “Modo de alta frecuencia de CPU” que aumentará su rendimiento en 10% a 3.85 GHz. A esto hay que sumar la GPU promete ray tracing de mayor calidad con 33.5 teraflops, superando los 10.28 teraflops de la PS5.

Además, de acuerdo con Insider Gaming, el lanzamiento de la PS5 Pro estaría programado para noviembre de 2024 mientras hay expectativas de que GTA 6 salga recién para fines del 2025. Todo ese tiempo sería suficiente para posicionar la PS5 Pro en el mercado hasta vender la versión Bundle con la salida de GTA 6.

Nuestro consejo es ahorrar todo lo que puedas hasta el Bundle de GTA 6 si es que aún no te has comprado la PS5. Es casi seguro que la estrategia comercial de Sony aprovechará el hype por Grand Theft Auto, y así podrás ahorrar dinero en la adquisición del juego porque -según rumores- su precio de salida sería más alto que el promedio debido a los gastos de desarrollo. Es obvio que la PS5 Pro será más cara que la PS5 estándar, que actualmente se vende por 449.99 dólares en promedio. Podemos esperar, entonces, que la nueva consola de Sony costará más de 500 dólares, aunque no está claro exactamente cuánto más cara será.

Segundo tráiler de GTA 6

Hagamos un recuento por los anuncios anteriores de Rockstar Games para entender que el 4 de diciembre sería la mejor fecha para el segundo anuncio de GTA 6.

El primer tráiler de Red Dead Redemption 2 se lanzó en octubre de 2016 y su segundo tráiler llegó en septiembre de 2017 (casi un año de diferencia). El caso de Grand Theft Auto 5 es parecido al de GTA 6, porque el primer avance fue lanzado en noviembre de 2011 y el segundo en noviembre de 2012. ¿Por qué no sería lo mismo para GTA 6?

Ten en cuenta que esta información no es oficial y está basada en las prácticas de Rockstar en el pasado. La compañía bien puede cambiar de parecer, así que solo queda esperar y comer ansias. GTA 6 estará disponible en PS5 y Xbox Series X/S en 2025.