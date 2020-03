Se filtra el anuncio de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaing Remastered’.

Hace unas semanas empezó a tomar fuerza un rumor que mencionaba el posible anuncio de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered’, el cuál hasta el momento no ha realizado ningún anuncio oficial. Sin embargo, la PlayStation Store de Alemania filtró el juego con imágenes y videos del título.

El juego tenía planificado estrenarse el 31 de marzo. Ahora, se acaba de confirmar que solo se presentará la campaña de Modern Warfare 2, por lo que esta versión no tendrá la opción multijugador.

Asimismo, la compañía espera que los aficionados exploten al máximo el modo multijugador del nuevo Modern Warfare (2019) y, por ende, su Battle Royale (Warzone).

“Revive la épica campaña del exitoso Call of Duty Modern Warfare 2 de 2009, remasterizada para una nueva generación en HD”, es lo que se menciona en la descripción del juego en la tienda online de PlayStation Alemania.

Además, se ha podido observar mejoras en las texturas, animaciones y otros efectos visuales del videojuego. Eso sí, la experiencia será única a pesar de que la trama sea la misma.

Por último, quienes compren la remasterización de Modern Warfare 2 recibirán contenido para el último Call of Duty (2019) y su Battle Royale. Skins, armas, y mucho más, será lo que aparecerá en su inventario.

Por el momento, solo queda esperar el anuncio oficial de Activision, quienes deberán pronunciarse con respecto a esta filtración a tan solo unas horas del estreno oficial.