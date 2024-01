Para todos los gamers que gustan de los retos y juegos del género Shmups (naves), Konami y el estudio con sede en Escocia, KeelWorks Ltd, revelaron que CYGNI: All Guns Blazing estará participando en Steam Next Fest en febrero de 2024.

Pero eso no es todo, ya que además el título tendrá una versión de prueba totalmente gratis del 5 al 12 de febrero y que brindará a los usuarios una muestra de la primera parte del juego en PC vía Steam.

Esta demostración incluirá un tutorial y acceso al primer nivel junto a un vistazo adicional a la historia para aquellos que logren llegar hasta el final.

Cabe recordar que CYGNI: All Guns Blazing llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Tráiler de CYGNI: All Guns Blazing