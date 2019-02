'Sekiro: Shadows Die Twice' nos cuenta su historia en este nuevo y oscuro tráiler

Sekiro: Shadows Die Twice, la nueva obra de From Software (creadores de Dark Souls y Bloodborne ) ,junto a Activison , presenta un nuevo tráiler donde se presenta la historia y el surgimiento del protagonista de la aventura.



En el vídeo cinemático, que podrás ver a continuación, se nos narra cómo la era Sengoku de la historia japonesa era una época sangrienta y repleta de batallas. En una de estas, sobre un centenar de cadáveres apilados, un soldado se encuentra con un niño pequeño, al que adiestrará. Ese niño se convertirá en El Lobo, el sigiloso y letal protagonista de Sekiro.

En Sekiro, los jugadores viajarán a través de un mundo más colorido que a los que nos tiene acostumbrados Hidetaka Miyazaki con sus obras más populares. En el declive de la era Sengoku y el fin de un gran imperio, el protagonista se moverá por escenarios más verticales que los deDark Souls gracias a su gancho, y se enfrentará a jefes finales que prometen combates variados gracias a que no estarán diseñados con las limitaciones de tener que pensar en distintas clases; en Sekiro el protagonista tendrá un árbol de habilidades a desbloquear, no diversas especializaciones.



Sekiro: Shadows Die Twice estará disponible el próximo 22 de marzo, tanto en PC como en consolas.