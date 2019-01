Silent Hill, el survival horror psicológico, cumple 20 años

Hoy se cumple el 20 aniversario de Silent Hill. El primer juego que debuto en PlayStation el 31 de enero de 1999 en Estados Unidos.



Konami lanzó el título de terror en pleno auge del genero 'survival horror' gracias al éxito colosal de Resident Evil de Capcom , pero los desarrolladores lograron dar una personalidad propia a Silent Hill para convertirla en una de las sagas mas terroríficas de la historia. A diferencia de la competencia, no esta protagonizado por un agente especial, sino por un padre común y corriente que busca a su hija en un misterioso poblado. Utilizaba mas el miedo psicológico que el gore, aunque no eludía en ningún momento las escenas de agresión.



El título también aposto por loa gráficos en 3D. mientras que, Resident Evil utilizaba fondos prerrenderizados. Es curioso como debido a las limitaciones del hardware obligaron a los desarrolladores a utilizar una intensa niebla en exteriores y oscuridad en interiores, algo que se convertiría en una seña de identidad incluso en las siguientes generaciones donde no había problemas para mostrar gráficos mas detallados.



Ademas, las buenas criticas y ventas convirtieron a Silent Hill en una saga respetable con una secuela en el 2001 que para muchos marco un antes y un después en el género. Silent Hill 2 introdujo a uno de los enemigos mas reconocibles, Pyramid Head y su historia ha sido aplaudida por el uso de metáforas o tocar temas tabú.



El éxito continuo con Silent Hill 3, que recuperaba la historia original de Sillent Hill 4: The Room. El equipo original, Team Silent, estudio una quinta entrega de la saga pero esta fue cancelada. Aun así, la saga recibiría precuela, reinvención del primer título y nuevos juegos con Origins, Homecoming, Shattered Memories y Downpour; ninguno recuperó el prestigio de las primeras entregas. Hideo Kojima trabajaba en Silent Hills junto a Guillermo del Toro , pero fue cancelado.

En 2006 se estrenó una adaptación del primer juego a cargo de Christophe Gans, declarado fan de la saga, es valorada como una de las mejores películas inspiradas en videojuegos. La segunda película de 2012, Silent Hill: Revelation dirigida por Michael J. Bassett, se inspira en Silent Hill 3,