Otra de las compañías que estuvo presente en los The Game Awards, fue Square Enix revelando una nueva entrega en la querida franquicia de Mana, Visions of Mana; la primera nueva entrega en más de 15 años.

Visions of Mana regresará a la franquicia a su raíces dentro del género de RPG de acción, colocando a los jugadores en el papel de Val, un guardián de almas asignado a proteger a su amiga de la infancia, quien ha sido asignada por Faerie como la “Alm of Fire” y que deberá viajar al “Tree of Mana” (el árbol de Mana) para rejuvenecer el flujo de mana.

Y con motivo de este anuncio la compañía japonesa presentó un nuevo tráiler el cual podemos apreciar en esta nota.

Visions of Mana llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, y PC a través de STEAM en algún momento del 2024.

Nuevo tráiler de Visions of Mana

