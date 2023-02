Un juego perfecto para divertirte antes de San Valentín. Cupido lanzó algunas bombas de amor en Two Point Campus este febrero y ha traído una aljaba llena de nuevos elementos y un nuevo nivel de modo de desafío. Si aún no has comenzado tu historia de amor con Two Point Campus, puedes jugar gratis en Steam ahora mismo hasta el lunes 13 de febrero.

“Hay globos para alegrar cada habitación, un jarrón nuevo para guardar todas tus confesiones de amor, un edredón cómodo para dos y el siempre tentador túnel del amor. Lo mejor de todo es que el mismo Cupido visitará tu campus y, si logras impresionarlo con tu trabajo, dejará atrás algunas de sus ‘Bombas de Amor’ que incitarán a tus estudiantes a un frenesí romántico. Suena picante”, anunciaron en un comunicado.

Two Point Campus es un simulador de gestión universitaria que asigna a los jugadores la tarea de construir y administrar el campus universitario de sus sueños. Desde el diseño de elegantes dormitorios hasta el establecimiento de caminos y jardines ornamentales, los jugadores tienen la libertad de mejorar su campus con herramientas creativas nuevas y fáciles de usar para construir su propia obra maestra educativa.

Haz clic en este enlace para descargar Two Point Campus en Steam.

Con un montón de cursos divertidos y fantásticos para que los jugadores exploren, deben proporcionar a sus estudiantes y profesores todo lo que necesitan para ayudarlos a prosperar y sobrevivir en el año académico. Two Point Campus está disponible para PC, PlayStation 4 / 5, Xbox One, Xbox Series X / S y Nintendo Switch. Two Point Campus también está disponible en Xbox Game Pass para consola y PC Game Pass.

Two Point Campus tiene un 30% de descuento en Steam hasta el jueves 16 de febrero.

