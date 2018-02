Steam se suma al Año nuevo Chino con ofertas imperdibles. Este año es el del perro y comenzará desde el día de mañana 16 de febrero. Hace poco se rumoreaba que la tienda virtual se preparaba para esto pero ahora se ha hecho realidad.

Los usuarios de PC podrás disfrutar de grandes ofertas hasta el 19 de febrero. Hoy apareció la actualización de la tienda, así que ya se pueden aprovechar los precios bajos. Recordamos a los usuarios de Steam que normalmente en estas temporadas la consola suele saturarse y caer el servicio.

Por el momento todo va con naturalidad. No se trata de una rebaja masiva de precios así que se espera que el servicio de Steam se mantenga igual. Estos son algunos de los títulos más destacados de la tienda virtual:



- Watch Dogs 2: 20 dólares aproximadamente.

- NiOh: 35 dólares aproximadamente.

- Tekken 7: 25 dólares aproximadamente.

- Hellblade: Senua's Sacrifice: 21 dólares aproximadamente.

- Life is Strange: Before the Storm Deluxe Edition: 15 dólares aproximadamente.

- Divinity: Original Sin II: 38 dólares aproximadamente.

- The Witcher 3: Wild Hunt: 15 dólares aproximadamente.

- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition: 20 dólares aproximadamente.

- Cuphead: 17 dólares aproximadamente.

- Okami HD: 14 dólares aproximadamente.



A su vez, Steam ha puesto énfasis en las ofertas de realidad virtual. Esta nueva tecnología está en crecimiento y la tienda virtual parece comprometida con la nueva industria. Encontrarán algunas ofertas de estos títulos en el catálogo.