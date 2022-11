Black Friday 2022 ha llegado a múltiples tiendas virtuales y Steam no pierde la oportunidad de traer grandes ofertas. La plataforma de PC de Valve ha habilitado los descuentos de otoño 2022.

Las ofertas solo están disponibles hasta el 29 de noviembre; además, se habilitaron diferentes insignias y podrás comenzar a nominar a tus videojuegos favoritos del año para los Premios Steam 2022.

“¡Es la oferta de otoño! Desde ahora hasta el 29 de noviembre a las 10 a. m. (hora del Pacífico), echa un vistazo a una gran cantidad de grandes juegos con descuento, nuevas insignias y nomina a tus favoritos para los Premios Steam 2022″, detalla Steam en las redes sociales.

Mejores ofertas de otoño en Steam

Marvel’s Spider-Man Remastered con 25% de descuento: “En Marvel’s Spider-Man Remasterizado, la vida de Peter Parker se topa con la de Spider-Man en una historia original repleta de acción. Ponte en la piel de un Peter Parker veterano que ha pulido sus habilidades en la lucha contra el crimen y los villanos en la Nueva York de Marvel”.

MONSTER HUNTER RISE con 50% de descuento: “¡Acepta el reto y apúntate a la caza! En Monster Hunter Rise, la entrega más reciente de la galardonada y superexitosa serie Monster Hunter, te convertirás en cazador, explorarás mapas nuevos y usarás muchas armas diferentes para acabar con monstruos temibles en una historia totalmente nueva. La versión para PC también incluye montones de optimizaciones visuales y de mejora del rendimiento adicionales”.

Valheim con 30% de descuento: “Un brutal juego de supervivencia y exploración multijugador, ambientado en un purgatorio generado de forma procedural e inspirado en la cultura vikinga. ¡Lucha, construye y conquista tu viaje en una saga digna de la bendición de Odin!”.

theHunter: Call of the Wild con 75% de descuento: “Disfruta de un juego de caza con una ambientación sin igual en un mundo abierto realista y visualmente asombroso. Sumérgete en la atmósfera de la campaña individual, o comparte la experiencia de caza definitiva con tus amigos”.

Cuphead con 30% de descuento: “Cuphead es un juego de acción clásico estilo “dispara y corre” que se centra en combates contra el jefe. Inspirado en los dibujos animados de los años 30, los aspectos visual y sonoro están diseñados con esmero empleando las mismas técnicas de la época, es decir, animación tradicional a mano, fondos de acuarela y grabaciones originales de jazz”.

Dead Cells con 40% de descuento: “¿Creciste con los juegos de tipo roguelike, fuiste testigo de los juegos roguelite y hasta de los roguelite-lite? Pues te presentamos nuestro juego de estilo roguevania, el hijo ilegítimo de un roguelite moderno (Rogue Legacy, Binding of Isaac, Enter the Gungeon, Spelunky, etc.) y un metroidvania de la vieja escuela (Castlevania: SotN y similares)”.

Street Fighter V con 75%: 18.70 soles.

con 75%: 18.70 soles. Dragon Ball Xenoverse 2 con 80%: 16.79 soles.

con 80%: 16.79 soles. Far Cry 5 con 80%: 35.99 soles.

con 80%: 35.99 soles. Red Dead Redemption son 67%: 65.96 soles.

son 67%: 65.96 soles. Cyberpunk 2027 con 50%: 99.50 soles.

con 50%: 99.50 soles. Persona 5 Royal con 30%: 96.25 soles.

