¿Con ganas de probar nuevas experiencias gamer con juegos gratis? El evento de otoño de Steam está ofreciendo más de mil demos jugables de todo tipo de videojuegos. Te contamos todo los detalles de esta iniciativa de la plataforma de Valve.

Los juegos gratis disponibles a manera de demo en Steam están disponibles hasta el 13 de octubre. Además de los títulos, la plataforma ofrece eventos como streams, entrevistas y eventos de comunidad con la intención de acercar a los jugadores con las desarrolladoras.

Algunos de los demos más destacados son los títulos independientes como Everspace 2, The Falconeer, GhostRunner y Haven. Si lo tuyo es lo retro, podrás apostar por Faith. Just Die Already, por su parte, destaca por su propuesta multijugador.

Puedes ingresar a este enlace para revisar todos los títulos disponibles en el evento de Steam. Los juegos gratis a manera de demo ofrecen una primera impresión sobre lo que bien podrías adquirir para tu biblioteca. No pierdas la oportunidad.

Además, algunos de los títulos tienen descuentos hasta la fecha de lanzamiento. Ghostrunner, por ejemplo, tiene el 20% de descuento hasta el 27 de octubre.

JUEGOS ONLINE | Dead Space

Para qué invertir en un solo videojuego de Dead Speace si puedes tener la saga completa gracias a Electronic Arts y la tienda de juegos online Steam. Aprovecha estas ofertas que son solo por tiempo limitado.

Dead Space es una franquicia creada por Glen Schofield, desarrollada por Visceral Games y publicada por Electronic Arts. Se trata de un juego online del tipo survival horror y un shooter en tercera persona.

Hasta mañana (9 de octubre), Dead Space y Dead Space 2 tendrán un descuento del 75% de descuento, por lo que pagarás por cada juego el monto de 17.48 soles. La tercera entrega de Dead Space tiene un 60% de descuento, lo que significa un valor final de 27.60 soles en la plataforma de juegos online de Steam.