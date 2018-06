Llega el verano en Estados Unidos y Steam lo sabe. Como es de costumbre todos los años, la tienda virtual de Valve publica las mejores rebajas de Steam que se ven en todo el año, ya que no son un par de juegos en descuento, sino la gran mayoría.

Además, estamos hablando de descuentos que van desde el 10% hasta el 90% del precio habitual de un título. Normalmente la variación de precio depende mucho de la fecha de antigüedad del juego, de su popularidad o de si los mismos desarrolladores aceptan la rebaja o no.

Sin embargo, un videojuego muchas veces no se define por la calidad de sus gráficos o de su fecha de publicación, sino de su jugabilidad y por lo satisfactorio que puede ser jugarlo. Así, con estas rebajas muchos pueden aprovechar para conseguir grandes clásicos como Bioshock, GTA V, Dark Souls, Age of Empires III, Civilization , etc.

Destacados del 22 de junio del 2018 en Steam (Foto: Steam) Destacados del 22 de junio del 2018 en Steam (Foto: Steam)

Recuerden revisar estas ofertas ya que sólo estarán disponibles hasta el 5 de julio del 2018 . Todos los juegos comprados también podrán ser regalados, así que aprovechen para dar un regalo a su gamer favorito con los mejores juegos de menos de 30 y 15 soles, por si no quieren gastar mucho dinero.

Los más vendidos en Steam

Más Vendidos en Steam (Foto: Steam) Más Vendidos en Steam (Foto: Steam)

Juegos en Steam por menos de S/. 30