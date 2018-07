Si estás buscando un juego con una comunidad activa, esta lista puede ser de utilidad. Steam se adelantó al cierre de año con la publicación de los videjuegos que más relevancia tienen en su plataforma.

Desde septiembre del 2007 PlayerUnknown's Battlegrounds ( PUBG ) se ha colocado como el rey de Steam , en cuanto a jugadores en simultaneo. GTA V, CS: GO, Dota 2, Warframe y RainBow Six Siege le siguen de cerca.

Lista de títulos más jugados en el 2018 en Steam:

Con más de 100 mil jugadores en simultaneo:



- Rainbow Six Siege

- Warframe

- Dota 2

- PlayerUnknown's Battlegrounds

- Counter Strike: Global Offensive

- Grand Theft Auto V



Con más de 50 mil jugadores en simultaneo:



- Team Fortress 2

- Payday 2

- Garry's Mod

- Tellaris

- Civilization V

- Path of Exile

- The Elder Scrolls V: Skyrim

- Rust

- Kingdom Come Deliverance

- Far Cry 5

- Stardew Valley

- ARK: Survival Evolved

- Subnautica

- Warhammer Vermintide II

- Rocket League

- Civilization VI

- Football Manager 2018

Con más de 25 mil jugadores en simultaneo:



- Bless Online

- Human Fall Flat

- Battletech

- Unturned

- Conan Exiles

- War Thunder Project X

- Hearts of Iron IV

- The Forest

- The Witcher 3 Wild Hunt

- Terraria

- Don't Starve Together

- Paladins

- Slay the Spide

- Black Desert Online

- Dragon Ball FighterZ

- Dead By Daylight

- Ghost Recond Wildlands

- Divinity Original Sin II

- Fallout 4

- Arma III

- Frostpunk

- Counter-Strike

- Total War Warhammer II

- Left 4 Dead 2

- Euro Truck Simulator

- Final Fantasy 15

- Europa Universalis 4

- NBA 2K18

- The Elder Scrolls Online



Steam es la plataforma de videojuegos más famosa y con mayor número de jugadores del mundo. Es completamente gratuito y cuenta con una amplia biblioteca de títulos para PC .