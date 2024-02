Uno de los títulos que estará llegando a PlayStation 5 muy pronto es Stellar Blade, y que muy aparte de llamar la atención de muchos gamers por la gran cantidad de acción y explosiones con las que contará, es también por sus protagonistas.

Y es que el estudio SHIFT UP ha tomado como gran importancia esto último, al punto de que el videojuego tendrá la clasificación para adultos.

Así es, primero fue la Game Rating and Administration Committee (GRAC), de Corea quien habría indicado que el juego no era apto para menores de 19 años. Y luego de esto, la ESRB (Entertainment Software Rating Board) hizo lo mismo, indicando que Stellar Blade no era apto para menores de 17 años, incluyendo la clasificación de M.

Fuera de esto, la clasificación del juego también añade una gran carga de violencia y sangre, fuera de lenguaje malsonante. Solo nos queda esperar y ver si todo esto es cierto desde el próximo 26 de abril, día en que Stellar Blade saldrá a la venta en todo el mundo.