Estando ya a un solo día para su arribo, desde PlayStation han publicado el tráiler de lanzamiento de Stellar Blade, título de acción y aventura el cual llega a nuetro mercado este 26 de abril y que además ha sido muy bien recibido por la crítica especializada. Pueden leer nuestra reseña aquí mismo.

Este videojuego nos contará la historia de EVE, una experta guerrera la cual tendrá que vencer a un muy variado grupo de enemigos alienígenas llamados Naytibas, los cuales son los responsables de la extinción de la raza humana y del planeta Tierra.

Pero eso no es todo, ya que además la desarrolladora Shift UP y PlayStation han revelado el título tendrá la opción de New Game Plus desde el día de su lanzamiento, ya que la actualización ya se encuentra disponible.

El New Game Plus, y según el blog oficial de PlayStation, añadirá 34 nuevos trajes para la protagonistas, junto a nuevos elementos de tipo cosmético tanto para Lily,Adams y el pequeño dron, esto fuera de nuevas habilidades BETA, cinco habilidades para el dron y mucho más como un aumento de la dificultad de los enemigos.

Tráiler de lanzamiento de Stellar Blade