Cuando una compañía lanzará un título exclusivo se busca que este sea de gran nivel en todo aspecto. Y en el caso de PlayStation podemos mencionar varias sagas que hablan por si sola, Godof War, Uncharted, Killzone, Horizon, The Last of US, entre otros. Y en este caso, todo este catálogo de franquicias y otras más, sumará otra la cual nos lleva a un mundo postapocalíptico, uno que con tal solo ver algunos tráilers y acceder a una versión de prueba llamó la atención de todo el mundo, y me refiero a Stellar Blade.

Este título de acción y aventura, desarrollado por Shift UP, nos da todo lo que propone, y más. Y aquí, ya con el videojuego completo, les traemos la reseña de este y sin ningún spoiler, así que respiren tranquilos.

El título llega como una gran exclusiva para la PS5, y saldrá a la venta este 26 de abril.

Una trama de aquellas

Luego de haber probado la versión de prueba (DEMO), me quedó claro que uno los puntos en los que Stellar Blade debería enfocarse sería en su trama, esto para no caer en el mismo saco que otros juegos del género. Y vaya que me sorprendió, salvando ciertos detalles.

Aquí, encarnando a EVE, una hábil guerrera con espada en mano y miembro del Séptimo Escuadrón Aéreo, deberemos recuperar la Tierra. Para esto, deberemos acabar con una fuerza alienígena denominada Naytibas que habitan ahora en el planeta. Solo que, por más habilidad que nuestro escuadrón posea, no seremos capaces de plantarles cara a estos terroríficos enemigos, aunque para suerte de nuestra heroína nos toparemos con Adam, quien nos guiará hasta la ciudad de Xion, el último refúgio de la humanidad. Aquí, con la ayuda de Adam, y otros personajes, buscaremos cumplir nuestra misión pese a que perdimos a toda nuestra unidad en combate.

Como vemos a primera vista, nuestra misión es la de dar un halo de esperanza a la humanidad, aunque tras bambalinas se cuecen otros detalles. Es decir, tenemos entre las manos una gran aventura, y sobre todo adulta. Aquí, el ritmo de juego acompañará en gran forma a la trama, y gracias a esto, el interés de esta nunca decae, ya que siempre vamos a querer saber más ya que las sorpresas estarán a la orden del día, ya que tendremos varios finales disponibles.

Ahora bien, para esta misión de gran magnitud, y dejando de lado lo que es una compleja jugabiidad, tenemos a un personaje que se encuentra por encima de la misma historia, EVE. Es decir, tenemos un personaje muy carismático, además goza de una gran habilidad, fuerza para el combate y con valores éticos muy bien definidos, esto sin dejar de lado ese lado inocente. Un personaje que goza de varios matices, y que estoy seguro, ya tiene un sillón reservado junto a otros personajes icónicos de la consola de Sony.

Divertido y exigente

Desde un inicio, y más aún con la versión de prueba que llegó, queda en claro que Stellar Blade tendría como uno de sus grandes pilares a su sistema de combate y jugabilidad. Y es que el título de Shift UP es una de las entregas más entretenidas de los últimos años. Es decir, nuestra aventura no será un paseo por el parque, y más aún contra los Naytibas, aunque una batalla contra uno que otro jefe pudo ser mejor planteada. Pero esto no juega contra el título, ya que cada enemigo tendrá sus fortalezas y ataques especiales, por lo que el estudio de patrones será fundamental, y para esto nuestra agilidad apretando botones o haciendo combinaciones de estos será clave, ya que poco a poco el grado de dificultad irá aumentando. Detalle aparte, aquí podremos acceder a dos niveles de dificultad, el Normal, el cual ya es exigente, y el Historia, el cual es ideal para un juego más tranquilo. Este último cuenta con la opción de Ayuda de Acción, la cual ralentiza los combates cuando se bloqueen ataques o esquives uno.

Pero esto no es todo, y aunque suene abrumador Stellar Blade no lo es. Y es que si bien nuestra aventura dará inicio con los ataques y combos básicos, poco a poco podremos ir potenciando todo el poder de EVE, esto para mejorar el estilo de combate, incluyendo nuevas forma de ataque a distancia.

Para esto, durante nuestra aventura por diversos lugares, podremos encontrar diversos elementos u objetos, los cuales nos ayudarán para nuestro crecimiento y mejorar diversos aspectos, ya que sea para el ataque o la recarga de la esencial engería BETA. Pero es ahí en donde que habilidades o equipo usar será parte de nuestra elección, esto gracias al uso de diversos equipos y exoespinas, sin dejar de mencionar un muy bien planteado árbol de habilidades, el cual no sacrifica movimientos ya que todas son desbloqueables y que permite que las combinaciones de ataque vayan en aumento.

Es aquí que, conociendo y aprovechando todos las combinaciones y movimientos que tengamos a nuestra disposición, podremos salir adelante. Esto mientras nos acostumbramos a un control accesible el cual nos permitirá desarrollar una serie de piruetas y ataques mientras hacemos uso de nuestras habilidades BETA o las de estallido, las cuales se recargarán luego de hacer esquives, teletransporte, repulsión o ataques. Son todo un espectáculo.

La tierra

Ahora toca el turno de analizar este universo, la Tierra, un escenario postapocalíptico, el cual deja en claro que incluso dentro del horror y toda la destrucción podemos encontrar hermosos detalles, los cuales están muy bien acompañados por un juego de luces y sombras de gran nivel.

Así pues, dará igual si estamos en un desierto, un páramo, calles destruídas o un camino de tipo pasillero, ya que todas las zonas o niveles gozan de un gran trabajo y personalidad. Estoy seguro que todo aquel que juegue este título quedará encantado e investigará cada rincón con tal de descubrir cada uno de los secretos que habitan en estos. Eso sí, muy atentos a los cofres en todos los niveles, ya que cada uno tendrá objetos importantes, tanto para batalla o de tipo estético para EVE.

Y a esto, debo sumarles todos los puzzles o rompecabezas. Muy variados por cierto, y que ofrecerán una gran cantidad de recursos. Estos podremos encontrarlos en cada nivel o incluso en misiones secundarias, aunque estas son algo genéricas y podremos completar de forma rápida. Detalles aparte, mucha atención a los coleccionables y una que otra sorpresa.

El armario y tornamesa

Ahora bien, el diseño de personajes, y en especial de EVE, llama la atención. Aquí, podremos apeciar un gran trabajo para la recreación de estos, y sin dejar de lado el poder encontrar una enorme cantidad de trajes, y muy distintos, en especial para la protagonista. Y si de trajes y variedad hablamos, el apartado sonoro no se queda atrás. Las melodías que podremos oír irán desde las más suaves hasta las más movidas y que no defraudarán a nadie. Me pregunto si hay alguna lista de reproducción con todas las canciones, por que realmente son muy buenas.

Rendimiento

El título de Shift UP se puede completar en unas 25 horas, aunque sin comienzan a desarrollar las misiones secundarias, esa cantidad de horas será solo para desarrollar la mitad de la trama del título y misiones secundarias. Fuera de esto, no he encontrado mayores bugs salvo uno que otro.

Stellar Blade corre como seda y su rendimiento no decae por nada, ni siquiera en los combates de mayor exigencia o con gran cantidad de elementos en pantalla. Todo esto remarca la gran experiencia que ofrece este videojuego, una en la que el DualSense del PlayStation 5 ayuda mucho.

Conclusión

Shift UP lo ha logrado. Si bien es cierto que Stellar Blade bebe de diversas fuentes como Bayonetta, Sekiro o Nier, eso no ha impedido que cree su propia identidad. Su ambientación y trabajo para entornos y personajes es brutal, esto sin dejar de lado una banda sonora para el aplauso. ¿Tiene carencias?, si… y no es perfecto, pero esto no es impedimento para que podamos disfrutar de un gran título, y que marca el inicio de una nueva saga, la de EVE, un personaje que llegó para unirse a otros tantos de la marca nipona.

El análisis de Stellar Blade fue desarrollado gracias a un código digital del título enviado por PlayStation para consola PlayStation 5.

FICHA

Plataforma: PlayStation 5

Desarrolladora: Shift UP

Género: Acción, Combate

Distribuidor: PlayStation

Puntuación: 9

Tráiler de Stellar Blade