Es asombroso escuchar historias de padres que alientan a sus hijos a perseguir pasiones con poco o ningún respaldo financiero. Pero la familia de Daigo "Daigo" Umehara hizo exactamente eso, y al hacerlo creó uno de losjugadores de juegos de lucha con más historia del mundo.



Daigo no era el mejor en la escuela. Estaba muy lejos de su hermana, que sobresalía en el mundo académico. Pero a Daigo le encantaba los videojuegos, a menudo se alejaba de su casa para jugar en salas de juegos y preocupaba a sus padres cuando regresaba tarde a casa.

" No estuve jugando en absoluto durante algunos años, y mucho menos de manera competitiva. Cuando salió Street Fighter IV, comencé a jugar casualmente en las salas de juego de Tokio con mis viejos amigos, pero solo era un juego casual", dijo Daigo. "No existía un jugador profesional. No tenía intención ni idea de convertirme en un profesional, porque simplemente no era una opción".

A principios de los 2000, los primeros años de los deportes electrónicos, Daigo se preparó para competir en un torneo en la Universidad Politécnica del Estado de California, sin embargo, no tenían mucho sentido desde el punto de vista financiero. Pero hizo todo lo posible para tener una carrera ilustre en juegos competitivos y convertirse en el primer atleta de deportes fuera de Japón. No fue solo un impulso para ganar lo que empujó a Daigo a competir. Sus padres le dejaron forjar su propio camino.



"Pensamos en las cosas desde la perspectiva de los padres, pero creo que siempre intentamos animar a nuestros hijos a pensar por sí mismos tanto como sea posible", dijo el padre de Daigo, Takao Umehara.



En un país donde el objetivo es conseguir un trabajo de por vida con un salario alto, Daigo se oponía a seguir esta tendencia. Pero sus padres lo aprobaron porque sentían que estaba obteniendo un ingreso decente al tiempo que también contribuía a la sociedad de alguna forma. Sin embargo, los Umeharas tuvieron cierta aprensión. No estaban seguros de si Daigo podría alguna vez ganarse la vida apegándose a sus pasiones de juego, pero dijeron que no sentían que era su lugar para decidir cuáles eran las pasiones de sus hijos.



Daigo tuvo su gran oportunidad con el lanzamiento de "Street Fighter IV". Subió de rango y fue patrocinado por el fabricante de periféricos Mad Catz en 2009. A lo largo de los años, adquirió una multitud de otros patrocinadores como Twitch, Red Bull, HyperX y Cygames. Tiene tantos momentos especiales en su haber que muchos lo consideran una leyenda.



Pero los títulos, la fama y el dinero podrían no haber sido posibles sin el apoyo de sus padres. Es algo que el padre de Daigo espera que su hijo aprecie a medida que crezca.



" Los juegos presentan un desafío instantáneo, pero la vida es un desafío a largo plazo", dijo Takao Umehara. "Me gustaría que considerara su vida como un todo y buscara un camino que ofrezca algo a los demás. Creo que ha tenido mucho apoyo de los demás para llegar a donde está ahora, por lo tanto, mucho más".