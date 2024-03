La relación entre Team Ninja y PlayStation nos ha entregado títulos geniales como los geniales Nioh y Nioh 2. Ahora, la misma colaboración vuelve para entregarnos lo que posiblemente sea su producto más ambicioso: Rise of the Ronin.

El concepto Ronin ya es conocido en la cultura popular y es la que obedece a un samurai sin amo. Esta premisa da inicio a un vasto mundo abierto que busca trasladar las sensaciones de Nioh y Wo Long, pero adaptándolas al aprendizaje del estudio japonés.

El nuevo exclusivo para PlayStation 5 llegará a finales de este mes.

Siglo XIX

El juego se desarrolla en los últimos años del periodo Edo, lo que nos pone en contexto el tono que puede tener la historia: demasiados cambios que deben ser aceptados por la gente y esto impacta en las decisiones que tenemos que tomar. Si bien tenemos diversos juegos actuales inspirados en el pasado japonés, Rise of the Ronin logra tener los elementos propios para diferenciarse del resto.

Después de invertir mucho tiempo en crear a los personajes que darán inicio a la historia, nos veremos envueltos en una historia que parte de una idea ya explorada: El reencuentro. En este caso, los aceros velados, guerreros que están destinados a combatir juntos son separados debido a un hecho sangriento y depende del jugador encontrar las respuestas.

Mención aparte al creador que tiene muchísimas opciones para que los jugadores creen personajes muy originales, vistosos y únicos. Claro que siempre es posible usar uno creado de forma aleatoria, el creador tiene la capacidad suficiente para entretenernos en sus posibilidades por un buen rato.

Las bases

Rise of the Ronin jugablemente se parece más a Wo Long que a Nioh y no estoy seguro que tan positivo sea esto. Si bien su última obra fue aplaudida por la comunidad, no alcanzó las notas de Nioh 2, juego que hasta ahora muchos siguen disfrutando. Personalmente, la idea de tener un botón para defenderte y otro para contraatacar se vuelve por momentos muy confuso si no has dominado Wo Long. Eso, sumado a la precisión milimétrica que hay que tener para realizarlo de forma correcta. Es difícil, pero al dominarlo se puede volver adictivo ver como fluyen las animaciones.

Hay otros elementos conocidos, como las hogueras que resucitan a los enemigos, que unidos a otros, como el gancho, crean un juego muy dinámico y vertical. Se podría decir, algo conocido dentro del género, pero nuevo para el universo de Team Ninja.

Rise of the Ronin reúne muchos elementos populares de los juegos actuales: Una dificultad considerable, un mapa con muchos elementos a descubrir, misiones secundarias y un argumento busca conectar con el jugador desde el primer momento.

Toca esperar

Rise of the Ronin es el juego más grande de Team Ninja y creo que es la prueba de maestría que el estudio necesita para volver a hacer historia. Los elementos los tiene y solo hay que ver que todo funcione de la mejor forma posible entre ellos para sobresalir.

FICHA

Plataforma : PlayStation 5.

: PlayStation 5. Multijugador : Si.

: Si. Desarrollador : Team Ninja.

: Team Ninja. Compañía : Koei Tecmo.

: Koei Tecmo. Lanzamiento: 22 de marzo.

