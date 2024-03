Rise of the Ronin es un juego de rol y acción desarrollado por Team Ninja, conocido por su trabajo en la serie Nioh, y publicado por Sony Interactive Entertainment. Ambientado en la era Edo, específicamente durante el Bakumatsu, el juego narra la guerra Boshin entre el Shogunato Tokugawa y varias facciones anti-shogunato descontentas con la influencia occidental tras la reapertura forzada de Japón luego del período Sakoku.

El nuevo exclusivo de PlayStation 5 llegará a nuestro mercado desde este 22 de marzo.

En contexto

Rise of the Ronin tiene lugar durante la era Bakumatsu de Japón en el siglo XIX, y sigue a un rōnin, conocido como Veiled Edge, que debe navegar a través de un país en crisis de agitación política, guerra civil e influencia extranjera. El juego se presenta desde una perspectiva en tercera persona y se desarrolla en un entorno de mundo abierto que se puede explorar a pie, a caballo o mediante un planeador. El combate presenta una variedad de armas como katanas, lanzas y armas de fuego. El juego incluye mecánicas de juego de rol, donde las decisiones del jugador afectan la historia. Rise of the Rōnin cuenta con 3 actos, cada uno explorando una región diferente de Japón, con muchos coleccionables para recoger en cada una.

Maestro en las armas

El juego presenta mecánicas de juego similares a las de Team Ninja, con un enfoque en el combate táctico y la exploración. Rise of the Rōnin ofrece opciones de movimiento como un gancho de agarre, caballo o planeador, lo que añade variedad y profundidad a la exploración del mundo del juego. Además, cuenta con tres niveles de dificultad y un modo cooperativo para hasta tres jugadores, lo que brinda diferentes opciones de juego y rejugabilidad.

El combate es posiblemente la parte favorita de la experiencia hasta ahora, lo que concuerda si eres fan de Team Ninja. El combate de Rise of the Ronin se siente como una amalgama de todo lo que ha venido antes. Tienes un sistema similar al Ki Pulse de Nioh, estilos de armas que son similares a las posturas de Nioh, un sistema de parry, sub-armas y mucho más. Si bien todas las piezas parecen sacadas de trabajos anteriores, Rise of the Rōnin se destaca en la fluidez de su combate.

El baile

Todo gira en torno al Ki, que funciona esencialmente como la resistencia. Cada acción en combate consume Ki, y quedarse sin él significa quedar vulnerable al ataque. Esto significa que el combate siempre es un baile intrincado de administrar tu propio Ki mientras intentas agotar el de tu enemigo. La principal diferencia es que no puedes simplemente golpear a tus adversarios. Incluso los enemigos estándar no se tambalearán por tus ataques de combo regulares, e intentarán golpearte mientras resisten tus asaltos. Esto significa que necesitas hacer uso del sistema Counterspark para obtener la ventaja.

Estilo

Rise of the Ronin puede ser algo modesto técnicamente cuando lo comparas con otros juegos similares o recientes, pero no se puede negar que sus paisajes y recreación del Japón de mediados-finales del siglo XIX son un auténtico caramelo para la vista. Siendo un juego exclusivo de PS5, sus gráficos logran capturar la belleza y la brutalidad de la era Edo. Los efectos visuales y sonoros contribuyen a crear una atmósfera auténtica y envolvente, que sumerge al jugador en el mundo del juego de manera efectiva.

Conclusión

En resumen, Rise of the Ronin es una adición impresionante al catálogo de juegos de Team Ninja, ofreciendo una experiencia única y emocionante ambientada en un período histórico fascinante. Con mecánicas de juego sólidas, una historia cautivadora y una presentación visual y auditiva impresionante, el juego es una excelente opción para los amantes de los juegos de rol y acción.

Si bien presenta algunos desafíos técnicos menores, como problemas de optimización y rendimiento, en general, Rise of the Ronin es una experiencia memorable que vale la pena explorar. A tener en cuenta, esta historia puede no ser para todos los públicos, ya que el período del Edo en Japón es muy denso y puede resultar menos accesible para el público occidental debido a la densidad de la historia y a los aspectos culturales japoneses.

El análisis de Rise of the Ronin fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por PlayStation para PlayStation 5.

FICHA

Plataforma: PlayStation 5

Desarrolladora: Team Ninja, Koei Tecmo

Género: Combate, Acción, Rol

Distribuidor: PlayStation

Puntuación: 8.5

Tráiler de lanzamiento de Rise of the Ronin