Causa mucha gracia el hecho de que en este espacio el fenómeno “furro ” o “furry” no pasa desapercibido, y pese a que este humilde arrimador de frases no tiene un gusto especial por tales aficiones, los títulos con estás inclinaciones siguen llegando.

El nuevo metroidvania ya se encuentra disponible en nuestro mercado en formato multiplataforma.

Lo primero

Ya tuvimos títulos de este tipo y de mundo abierto como Biomutant, también “furros” contra el barrio como Jitsu Squad y ahora tenemos furros metroidvania con TEVI. No me malinterpreten, no tengo nada en contra del fandom furro ni contra el tema en general, pero si soy ligeramente parcial, aunque no lo suficiente, como para ponerme un traje de lobo de colores y salir a la calle como si nada, prefiero asumir ese papel en el plano del entrenamiento electrónico.

El nuevo metroidvania ya se encuentra disponible en nuestro mercado en formato multiplataforma.

Planteando la trama

El título en cuestión, TEVI, es un desarrollo del estudio Crespirit, quienes previamente hicieron Rabi-Ribi, un videojuego de plataformas y exploración en 2D y que resultó ser un título de culto, tanto que se considera TEVI un sucesor espiritual.

La historia nos pone en el papel de TEVI, una ingeniera con orejas de conejo la cual se encuentra en una jornada buscando los astrocogs o astro engranajes. En el camino encontrará algunos personajes que la acompañaran y que a su vez la asisten como Celia, un ángel del Valhalla, y Sable, un demonio timido del Tartaro (no pregunten sobre las referencias, son mezclas de diferentes mitologías pero remixeadas).

Conforme avanzamos vamos viviendo más de la interacción entre los tres personajes y algunos que van saliendo al paso, no hay cinemáticas en forma, vemos la historia en dos formatos: con cuadros de texto y las ilustraciones de los personajes de manera normal ya que en mientras jugamos vemos a nuestro personaje en forma “chibi” o “super deformed ” ; también veremos ilustraciones de escenas entre los personajes con mayor detalle pero sin movimiento.

Al juego

En términos de jugabilidad se puede decir que es un juego muy divertido, es sencillo de controlar y con una curva de aprendizaje muy dócil. Al ser un juego de plataformas y exploración hay que recorrer diferentes mapas que se extienden por secciones completas y cada una corresponde a una temática y con sus respectivos jefes, los cuales tienen un énfasis particular en su desarrollo pues ninguno es igual y conforme avanzamos en el juego y subimos de nivel, la dificultad va avanzando y es cuando podemos apreciar por qué es un metroidvania-bullet storm. Nos podemos mover entre mapas a través de un sistema de teletransportación que se encuentra al inicio de las etapas.

Si bien la mezcla de géneros es notoria desde el primer momento, pero al tener elementos de rol es posible encontrarse mecánicas del género, por ejemplo todos los ataques que infringimos a nuestros enemigos usualmente muestran su “hit box” lo cual es un número que muestra el daño que generamos al enemigo. Hay mecánicas defensivas que nos ayudarán a recuperar puntos de vida o bien generar “counters”. Aunque también tenemos los “parrys”, un elemento de títulos de plataforma.

El nuevo metroidvania ya se encuentra disponible en nuestro mercado en formato multiplataforma.

En pantalla

El arte, como ya se mencionó, se basa en esta modalidad de ilustración “chibi” o “super deformed”, no obstante los sprites siguen siendo a base de pixeles, es notorio en los combates puesto que la cámara realiza un zoom hacia la acción que nos permite distinguir este aspecto.

Visualmente el título corre sin problemas en un Nintendo Switch, con algunos periodos de carga que no toman más de algunos segundos lo cual hace la experiencia más ágil.

El nuevo metroidvania ya se encuentra disponible en nuestro mercado en formato multiplataforma.

Conclusión

En realidad hay muchas más cosas a favor que en contra del título, es una de esas experiencias de videojuegos que no deja que soltemos el control, o la consola en este caso. Si bien se encuentra para todas las plataformas, en una consola portátil se disfruta mucho más debido a la compresión de la imagen.

En resumidas cuentas, TEVI es un título sumamente satisfactorio que pone a prueba constantemente nuestras habilidades con una mezcla de géneros sumamente competente y atractivo. Con respecto al tema “furro”, es algo que tendremos que admitir que lo hace más amigable aunque no sin resquemor a partir de lo peludo del tema.

El análisis de TEVI fue desarrollado gracias al envío de una copia del título para plataforma Nintendo Switch por parte de Crespirt.

FICHA

Plataforma: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Desarrolladora: Crespirit

Género: Plataforma, Rol, Acción

Distribuidor: Crespirit

Puntuación: 9

Tráiler de lanzamiento de TEVI