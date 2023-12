Prince of Persia: The Lost Crown se podrá probar gratis antes del lanzamiento a partir del 11 de enero de 2024. El anuncio de la demo fue realizado por Ubisoft durante The Game Awards, celebrado este último jueves. La noticia estuvo acompañada de un avance exclusivo que permitió a los jugadores comprender un poco más sobre la apasionante historia del juego.

La versión de prueba gratuita es una gran oportunidad para que los jugadores conozcan el nuevo título de acción y aventuras estilo plataforma. Ambientado en un mundo mitológico persa, el juego fue creado por el estudio Ubisoft Montpellier, y la versión desarrollada para la demo ofrece un primer contacto con la narrativa épica del título. El juego se lanzará digitalmente para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, así como para PC a través de Epic Games Store y Ubisoft Store.

Detalles aparte, durante el desarrollo de The Game Awards se pudo apreciar un nuevo tráiler de la historia el cual ofrece un adelanto de la rica trama del juego y muestra partes de los desafíos, misterios y encuentros memorables que el personaje principal del juego, Sargón, experimentará en su aventura a través de Persia.

Prince of Persia: The Lost Crown se lanzará el 18 de enero de 2024 con las ediciones Standar y Deluxe. Los jugadores también pueden suscribirse a Ubisoft+ en PC y Xbox para acceder al juego el día del lanzamiento. La edición Deluxe brinda acceso anticipado al juego a partir del 15 de enero.

Nuevo tráiler de Prince of Persia: The Lost Crown

