Las empresas desarrolladoras y los títulos más importantes del año están vestidos de gala por The Game Awards 2020. Este evento es organizado por el periodista Geoff Keighley y toma la opinión de la comunidad y los especialistas en videojuegos para premiar a los mejores del año.

Hoy, 10 de diciembre, a las 7:00 p.m., comenzará la gala vía Twitch y YouTube. No se espera un gran evento presencial debido a la pandemia del coronavirus. Podrás seguir el evento en el siguiente enlace de YouTube.

¿Dónde ver The Game Awards 2020?

Nominados a GOTY - Juego del año

The Last of Us: Part II (Naughty Dog/SIE)

DOOM Eternal (id Software/Bethesda Softworks)

Final Fantasy VII: Remake (Square Enix)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE)

Hades (Supermassive Games)

¿Cuál es tu favorito? Según los datos revelados por Geoff Keighley, la comunidad votó en su mayoría por Ghost of Tsushima como el ‘Mejor juego del año’ y no por The Last of Us: Part II.

No obstante, todavía no se han revelado los votos de los especialistas. Cabe resaltar que varios medios de prensa tienen una voz importante en la industria del gaming y son ellos los que al final deciden.

¿Qué juegos han ganado el título de GOTY a lo largo de los años?

Recordemos que este evento se llamaba Spike VGA/Spike VGX antes de cambiar de nombre definitivamente a The Game Awards. Estos son todos los juegos que se han llevado la esatuilla más ansiada en el mundo de los videojuegos.

Spike VGA/Spike VGX

2003 - Madden NFL 2004

2004 - GTA San Andreas

2005 - Resident Evil 5

2006 - TES IV: Oblivion

2007 - Bioshock

2008 - Grand Theft Auto IV

2009 - Uncharted 2

2010 - Red Dead Redemption

2011 - TES V: Skyrim

2012 - The Walking Dead

2013 - Grand Theft Auto V

The Game Awards