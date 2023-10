The Game Awards 2023 cuenta con fecha oficial para su realización en el Teatro Peacock de Los Ángeles, Estados Unidos. A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que el evento que premiará al mejor videojuego del año está programado para el jueves 7 de diciembre de 2023 a las 4:30pm PT.

Los organizadores precisan que la edición de este año se transmitirá una vez más de forma gratuita en más de 30 plataformas de video digital, incluidas Twitch, YouTube, Steam, X (anteriormente conocido como Twitter), Facebook, TikTok Live y muchas más que se anunciarán. El programa del 2022 batió el récord de 103 millones de transmisiones en todo el mundo, lo que convirtió a The Game Awards en uno de los eventos de streaming más grandes del mundo.

“Cada año, esperamos ser anfitriones de un programa que rinda homenaje a los juegos más destacados del año, al mismo tiempo que anunciamos y presentamos algunos de los videojuegos más importantes y esperados del mundo”, dijo Geoff Keighley, creador y productor ejecutivo de The Game Awards. “Con tantas franquicias de videojuegos queridas explorando nuevos medios y desarrolladores creando nuevas experiencias en todas las plataformas, ya sea en juegos, televisión, películas y más, la industria continúa expandiéndose de muchas maneras sorprendentes, y estamos ansiosos por honrar el premio del año. mejores juegos y mostrar a los espectadores de todo el mundo lo que sigue”.

Horarios del The Game Awards 2023

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay - 8:30 pm

Bolivia, Cuba, República Dominicana y Venezuela - 7:30 pm

Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú - 6:30 pm

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua - 5:30 pm

España - 0:30 am del viernes 8 de diciembre

The Game Awards son como “los Oscar del mundo de los juegos”. La cita reúne a creadores de juegos, personas influyentes digitales y fanáticos para una noche de estrenos mundiales de juegos exclusivos, anuncios de nuevos títulos y presentaciones musicales. Las entradas presenciales para asistir a The Game Awards aún no están disponibles.

Algo está planeando Hideo Kojima

El creativo japonés Hideo Kojima, conocido por sus obras como Death Stranding y la saga Metal Gear Solid, compartió un banner de The Game Awards sin mayor información al respecto. La comunidad sospecha de que participará del certamen, algo que aún no ha sido confirmado, y hay quienes tienen la esperanza de ver un nuevo tráiler de Death Stranding 2.

Te puede interesar