The Game Awards 2021 tuvo una duración de más de 3 horas, en las que se presentaron diferentes avances de videojuegos que se lanzarán en 2022, espectáculos en vivo y por supuesto la entrega de estatuillas para los títulos más destacados del año.

En esta ocasión, el premio a ‘Mejor juego del año’ se lo llevó una apuesta arriesgada de parte de la empresa desarrolladora Hazelight y Electronic Arts. It Takes Two, al igual que Way Out, se necesita a dos jugadores para poder avanzar en la historia.

En esta ocasión, los dos jugadores toman el papel de una pareja que deben pasar por diferentes aventuras. Los personajes inclusive reciben habilidades especiales por momentos de la historia y deben ayudarse entre ellos.

Los otros nominados a esta estatuilla fueron Metroid Dread, Resident Evil Village, Psychonauts 2, Deathloop y Ratchet & Clank: Rift Apart. Todos títulos triple A que vendieron millones de copias en consolas.

El evento también contó con diferentes avances de próximos lanzamientos como Star Wars: Eclipse, Alan Wake 2, Among Us VR, Warhammer 40k: Space Marines II, Wonder Woman, The Texas Chainsaw Massacre, Dune: Spice Wars, entre otros.

Revive la ceremonia de The Game Awards 2021

Juego del año (Game of the Year o GOTY)

It Takes Two

Mejor dirección

Deathloop

Mejor narrativa

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Mejor dirección artística

Deathloop

Mejor banda sonora

Nier Replicant

Mejor sonido

Forza Horizon 5

Mejor actuación

Maggie Robertson como Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Juego con mayor impacto

Life is Strange: True Colors

Mejor juego en activo

Final Fantasy XIV Online

Mejor estreno indie

Kena: Bridge of Spirits

Mejor juego indie

Kena: Bridge of Spirits

Mejor juego para móviles

Genshin Impact

Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada

Resident Evil 4 VR

Mejor innovación en accesibilidad

Forza Horizon 5

Mejor juego multijugador

It Takes Two

Mejor juego de acción

Returnal

Mejor juego de acción/aventura

Metroid Dread

Mejor RPG

Tales of Arise

Mejor juego de lucha

Guilty Gear Strive

Mejor juego familiar

It Takes Two

Mejor juego de estrategia/simulación

Age of Empires IV

Mejor juego de deportes / conducción

Forza Horizon 5

Mejor juego con apoyo de la comunidad

Final Fantasy XIV Online

Juego más esperado

Elden Ring

Mejor juego de eSports

League of Legends

Mejor jugador de eSports

Oleksandr “Simple” Kostyliev (CS:GO)

Mejor equipo de eSports

Natus Vincere (CS:GO)

Mejor entrenador de eSports

Kim “Kkoma” Jeong-Gyun (League of Legends)

Mejor evento de eSports

2021 League of Legends World Championship

Mejor creador de contenido del año

Dream

