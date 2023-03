No cabe duda que The Last of Us se ha convertido en la franquicia de moda. La primera temporada de la serie en HBO Max ha finalizado y actualmente ya están trabajando en la historia de la segunda entrega. Entre tanto, se le ha preguntado a Neil Druckmann sobre qué tiene planeado la empresa desarrolladora Naughty Dog con respecto a esta saga de juegos de zombis.

En el más reciente podcast Kinda Funny de Greg Miller, el guionista respondió sobre el trabajo que está realizando la compañía. Recordemos que anunciaron hace unos meses que estaban cerrando definitivamente la franquicia Uncharted y The Last of Us está pendiente.

“Sé que los fans están pidiendo The Last of Us 3, lo oigo todo el tiempo. Todo lo que puedo decir es que ya estamos en nuestro próximo proyecto”, explicó el directivo.

“La decisión ya está tomada y no puedo hablar por el momento. Hemos pensado varias cosas y hemos elegido la que más nos emocionaba”, añadió al respecto.

Multijugador de The Last of Us

Por el momento, se ha confirmado que está en desarrollo un multijugador de The Last of Us. “Es una experiencia para mí porque es el primer juego de The Last of Us donde no soy el escritor principal, el director... Estoy más en un papel de mentor, y estoy emocionado de ver cómo en el equipo trabajan juntos”, explicó en el podcast.

Confirmó Druckmann que no es parte de este proyecto. En los últimos años, solo se dedicó a supervisar la serie de HBO y ya están planeando la adaptación de la segunda temporada.

