El final de Last of Us Part II tuvo el duro trabajo de no solo seguir lo que muchos consideran uno de los mejores finales de videojuegos de todos los tiempos, sino que también culminó su propia historia separada de la odisea de la venganza de Ellie en Seattle, una que ha sido criticada duramente como se vio en la página de Metacritic.

Desde antes de su lanzamiento, el videojuego de PlayStation estaba sufriendo mucho para entregar una verdadera sorpresa para los gamers. El principal motivo de esto fue una serie de filtraciones donde se veían partes claves de la historia, arruinando la experiencia narrativa de aquellos que buscaron esa información en los foros de Internet.

Afortunadamente, Naughty Dog de alguna manera logró lo imposible con The Last of Us 2, y entregó un cierre de cortina para la franquicia que se sintió bien para sus personajes, incluso si su escena final no es tan ambigua como la de su predecesor que hizo que la comunidad gamer se dividiera en dos entre los que pensaban que Joel tomó una buena decisión a los que no.

A partir de aquí habrán spoilers a medida que se cuente exactamente lo que sucedió en el final de The Last of Us Part II, a la vez que se intenta averiguar qué significa todo. Se sabe que el clímax no ata todos los hilos de la trama, por lo que habrán algunas preguntas restantes que puede que no tengan una respuesta final con respecto a lo que se vio en el juego.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE THE LAST OF US PART II?

El final de The Last of Us Part II comienza con un final falso. Después de que Abby deja a Ellie moribunda tras una brutal confrontación en Seattle, Ellie regresa a casa para comenzar una nueva vida con Dina, todo para avanzar 18 meses después y encontrar a la pareja criando al bebé JJ (nombrado en honor de Joel y Jesse) en un granja no muy lejos de Jackson.

La vida parece ser buena para Ellie, hasta que descubrimos que todavía sufre de Trastorno de estrés postraumático (TEPT) por el asesinato de Joel, incapaz de encontrar la paz porque cree que solo vendrá un fin a ello con la muerte de Abby en sus manos. La visita de Tommy, en la que revela una nueva pista sobre el paradero de Abby y Lev, es todo lo que se necesita para romper la paz, y Ellie se aventura a California para cazar a su nemesis a pesar de la desaprobación de Dina.

Mientras tanto, Abby y Lev han logrado rastrear con éxito las Luciérnagas reformadas en Santa Bárbara, y están en camino para reunirse con ellos solo para ser capturados por un grupo mercenario de esclavistas conocidos como The Rattlers. Pasan los meses en cautiverio hasta que llega Ellie, a la sede de los Rattler para ver qué hacer con su enemiga.

Al infiltrarse en la base Rattler y encontrar a Abby y Lev colgados para un intento de fuga, Ellie considera ayudarlos a escapar, pero las imágenes de Joel continúan persiguiéndola y obliga a Abby a luchar por su vida. Esta es la última ‘batalla jefe’ de The Last of Us Part II; dos mujeres increíblemente fuertes pero físicamente rotas que intercambian golpes desesperados.

Eventualmente, Ellie toma la delantera y comienza a ahogar a Abby bajo el agua, pero otro recuerdo de Joel aparentemente desencadena un último acto de misericordia, y ella la deja escapar con Lev en barco. Ellie regresa a Wyoming para encontrar su casa de campo desocupada, aparte de su estudio de música y pinturas.

Camina a su guitarra y comienza a tocar lo mejor que puede sin los dos dedos que perdió luchando contra Abby, recordando lo que vio ante sus ojos mientras tenía a la asesina de Joel en sus garras. La noche antes de su muerte, ella había visitado la casa de Joel, confrontándolo por continuar interfiriendo en su vida mucho después de que ella le dijera que parara, todo después de descubrir lo que realmente pasó con las Luciérnagas hace tantos años.

“Si de alguna manera el Señor me diera una segunda oportunidad en ese momento, lo haría de nuevo”, responde Joel, negándose a expresar ningún remordimiento o arrepentimiento por robarle a Ellie su oportunidad de salvar a la humanidad.

“No creo que pueda perdonarte por eso”, admite, dejando que una incómoda pausa se establezca, antes de agregar, “Pero me gustaría intentarlo”. Un incómodo adiós termina su conversación final juntos, y es de vuelta al día presente, donde vemos a Ellie bajar la guitarra, la cámara mirando hacia la ventana mientras la vemos caminar de regreso por la arena.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE THE LAST OF US PAR II? ¿HABRÁ TERCERA PARTE?

Entonces, ¿qué significa todo ésto? Bueno, se puede leer el final de la historia de Ellie de diferentes maneras. En primer lugar, durante todo el juego se hizo creer a los jugadores que la interacción final de Ellie con Joel antes de su muerte fue de confrontación, en la que ella se burla públicamente de él por negarse a aceptar que su amistad ha terminado.

Hasta donde sabemos en este momento, Ellie nunca perdonó a Joel por sus acciones en el primer juego, lo que explica por qué está tan consumida por la necesidad de vengarse de Abby. En el fondo, está realmente enojada consigo misma por no remendar las cosas con la única figura paterna en su vida antes de que fuera demasiado tarde.

Sin embargo, esa escena final retrospectiva crucial en el porche revela que Joel no murió pensando que había perdido a Ellie para siempre. En cambio, Ellie tomó la decisión de comenzar el proceso de perdonar a Joel, pero Abby y el WLF le robaron esa oportunidad, lo que de repente nos da una mejor comprensión del odio de nuestra heroína hacia ellos.

Justo cuando la esperanza de una relación restaurada con Joel volvió a su vida, Abby la apagó con un golpe de arrepentimiento impenitente.Lo que nos lleva de vuelta a la actualidad, donde Ellie tiene otra elección difícil de hacer. ¿Ese recuerdo de Joel que aparece cuando se está ahogando con Abby? Le recuerda que ella es capaz de la misericordia.

Ella puede honrar la memoria de su amigo siendo mejor que él. Si puede perdonar a Joel por cometer uno de los actos más imperdonables de la historia humana, entonces puede perdonar a la mujer que lo mató. El último acto de clemencia de Ellie rompe el ciclo de violencia que, según Naughty Dog, se encuentra en el corazón de The Last of Us 2.

Habiendo tomado esa decisión, dando sentido a la muerte de Joel a través de la misericordia en lugar de la violencia, finalmente puede pasar de este triste capítulo de su vida. La toma final de ella caminando por los campos es exactamente eso; de Ellie siguiendo adelante y no dejándose influenciar por lo que pasó en el pasado.

El final de The Last of Us Part II es uno cerrado, sin ambigüedades como pasó con la primera entrega y tal vez por eso no es tan memorable. Además, aún quedan preguntas por resolver: ¿quiénes son los Rattlers? ¿Qué pasó con Abby y Lev? ¿Dónde está Dina? ¿Habrá una secuela?

Muy probablemente Naughty Dog utilice esta información faltante para crear DLC’s del juego, expandiendo la historia pero no parece ser que todo eso junte forme una tercera parte oficial. Se sabe que la compañía trabaja en una aventura multijugador para la franquicia, pero con respecto a la historia principal, Joel y Ellie han colgado la toalla y sus historias han llegado a su fin en The Last of Us Part II.

