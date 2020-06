Era cuestión de tiempo para que los gamers hagan decenas de versiones con la guitarra de Elli en el videojuego The Last of Us Part II.

El final de The Last of Us cuenta con un material extra que permite a los jugadores tocar la guitarra con Ellie, la protagonista del videojuego. Los usuarios pueden cambiar las notas con los controles y hacer sonar la guitarra al gusto que quieras.

Los fans de The Last of Us aprovecharon la oportunidad para interpretar canciones como Here Comes the Sun, de los Beatles, Hotel California (Eagles), Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd y Nothing Else Matters de Metallica.

The Last of Us Part II obtuvo críticas mixtas en la comunidad gamer desde su lanzamiento. Los expertos alabaron la trama, pero los seguidores de la franquicia no se contentaron con el desenlace.

THE LAST OF US | DLC

The Last of Us Part II ha logrado vender 4 millones de copias en solo una semana. Este ha sido uno de los juegos más esperados del 2020 en PlayStation 4 pero se ha llevado críticas variadas debido al contenido de su trama.

Con este lanzamiento, Naughty Dog cierra la historia de Joel y un ciclo para Ellie, la sobreviviente de este mundo postapocalíptico de zombis. La gran pregunta de la comunidad es ¿veremos un nuevo juego de la saga en el futuro o en la PlayStation 5?

Pues el director Neil Druckman compartió su apreciación al respecto en el podcast spoilercast de Kinda Funny.

“Con The Last of Us creo que tuvimos un pase de temporada o algo así, en el que dijimos una nueva historia en formato DLC. No, no hay ningún tipo de plan para eso mismo en Parte 2.”