Las adaptaciones cinematográficas o live-action de videojuegos han llegado a un nuevo nivel con el estreno de The Last of Us en HBO Max. Esta producción adapta casi todos los detalles del primer videojuego de la franquicia, incluyendo el dramático final en donde Joel debe tomar una decisión clave.

Jack Black también se ha involucrado en la adaptación de videojuegos a la pantalla grande recientemente con el estreno de Super Mario Bros. La Película, en donde le pone voz al villano Bowser.

Además, compartió su opinión acerca de qué videojuegos valen la pena ver en una adaptación live-action en una entrevista para el medio BBC.

Declaraciones de Jack Black sobre The Last of Us

“The Last of Us fue fantástica. Y lo que es una locura es lo fiel que es al material original. Es básicamente todo del juego con solo un par de ajustes. Va a ganar todos los premios. Usaron el videojuego casi como un guion gráfico y yo estaba como, ‘Vaya, esto se ve igual’”, comentó sobre el pasado estreno de HBO.

Por supuesto, también se metió en la polémica al comentar que Red Dead Redemption es un juego con mejor historia y que el título de Rockstar Games merece también su serie o película.

“Y hay algunos juegos geniales que aún no se han explorado en televisión o cine. ¿Tal vez habrá una película de Red Dead Redemption? Debería haberla, porque creo que [tiene] una historia igual de buena o incluso mejor que The Last of Us”, añadió el artista.

¿Crees que el juego de Rockstar Games cuenta con mejor historia? ¿Verías uan serie de un drama del género Western o del Oeste?

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.