El tráiler final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom por fin ha llegado y es todo lo que esperarías de Nintendo: un emotivo avance en donde no solo conocemos detalles de la historia, sino que también se presentan elementos de la jugabilidad.

Este avance cerró con la confirmación de que el 12 de mayo se podrá comprar en la consola Nintendo Switch. Además, en poco más de tres minutos nos resumen toda la aventura que viviremos junto a Link, Zelda y compañía.

Así es, podrás reclutar a los personajes del anterior juego para enfrentar a Ganondorf, el villano seleccionado para este videojuego. Por fin podemos ver el diseño final del rey demonio, quien mantiene su característica barba roja y su musculatura.

Tráiler final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Así se verá Ganondorf en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Así se verá Ganondorf en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Foto: Nintendo

En cuanto a la jugabilidad, Nintendo confirmó que se centrarán mucho más en la imaginación de los gamers, ya que han desarrollado un sistema para combinar armas y habilidades casi con total libertad. Podremos crear combos, herramientas y armas nuevas en el juego.

Hyrule también recibe un cambio gráfico y jugable. En el tráiler se ven islas flotantes, las cuales podrían contar con puzles en su interior y loot que nos puede ayudar en la aventura. Vuelven las mazmorras y también deberemos poner a prueba nuestra creatividad.

En cuanto a la historia, el rey demonio Ganondorf revive y vemos algunos cambios en los escenario a raiz de la aparición de este personaje. ¿Qué esperas del nuevo The Legend of Zelda?, ¿ya es un juego nominado a los GOTY o Game of the Year?

