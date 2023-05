The Legend of Zelda parece haber dado en objetivo: encontrar una fórmula que le sirva para la potencia de la Nintendo Switch, asegurar cientos de horas de diversión y por supuesto también ingresos cuantiosos. Breath of the Wild apostó por el mundo abierto en el año 2017 y poco ha cambiado en Tears of the Kingdom.

El más reciente juego de la franquicia solo expande el mapa y añade uno de los elementos más virales en redes sociales: la posibilidad de combinar armas, elementos del mapa, motores, alas, rieles, crear objetos extraños y maquinarias.

De esta forma, el jugador tiene a su disposición un enorme abanico de posibilidades para avanzar en la historia, completar las misiones secundarias y pasar los puzzles de una forma creativa.

Ventas de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Nintendo España reportó en sus redes sociales que “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” en solo tres días de venta, logró superar las 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. Se proyecta que el juego se meta en el top 10 de juegos más vendidos de la Switch.

“The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo en los primeros tres días, convirtiéndose en el juego de la serie The Legend of Zelda más vendido en menos tiempo hasta la fecha. ¡Gracias por jugar a la nueva aventura de Link!”, detalla la compañía.

Pero el camino todavía es largo. Mario Kart 8 Deluxe ya supera las 54 millones de copias vendidas y Animal Crossing: New Horizon supera las 42 millones, mientras que en la tercera posición se encuentra Super Smash Bros. Ultimate con 31 millones de copias.

Sinopsis de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Una épica aventura a través de la superficie y los cielos de Hyrule te espera en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, disponible exclusivamente para la consola Nintendo Switch.

En esta secuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, decidirás tu propio camino a través de los extensos paisajes de Hyrule y las islas que flotan en los vastos cielos. ¿Podrás aprovechar el poder de las nuevas habilidades de Link para luchar contra las malévolas fuerzas que amenazan al reino?

