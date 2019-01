The Pokémon Company ya estaría desarrollando un nuevo juego para dispositivos móviles

The Pokémon Company ha anunciado la confirmación de un nuevo videojuego para móviles. El estudio encargado del control comercial de la franquicia se encuentra trabajando no solo en el nuevo título RPG para Nintendo Switch , sino que también se encuentran en la búsqueda de nuevos trabajadores para un futuro juego en Smartphones.



Obras como Pokémon Shuffle, Magikarp Jump y el todavía impresionante éxito de Pokémon GO , la compañía liderada por Tsunekazu Ishihara tiene algo entre manos del que no han trascendido más detalles. De hecho, tal como se han percatado desde NintendoLife, la oferta de empleo que ha desatado la noticia simplemente informa sobre la búsqueda de un “creativo que no solo tendrá que entender el gran secreto para hacer juegos divertidos, sino también ser capaz de comunicar esa visión en los demás”.



Además la oferta de empleo no da ningún tipo de detalle acerca del videojuego que es, más allá de que el puesto de empleo es para las oficinas de The Pokémon Company en Washington, por lo que parece que serán ellos mismos quienes lleven a cabo el desarrollo y no un tercero como Niantic en el caso de Pokémon GO.



El elegido se pondrá a trabajar con el resto de “diseñadores, ingenieros, artistas, productores y productores para crear el próximo juego de Pokémon para dispositivos móviles”. No cabe duda, de este modo, que dicha nueva app será basada en la IP de Pokémon. ¿Tu que opinas?