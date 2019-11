Hace tan solo unos días, Netflix confirmaba con un impresionante tráiler la fecha de estreno de The Witcher. Esta nueva serie estará basada en los libros de xxx y en los juegos del mismo nombre.

No obstante, poco se conoce acerca de su trama y la duración general de toda la serie. Recientemente, la 'showrunner' Laura S. Hissrich develó un importante detalles en una entrevista para el medio SFX.



"He diseñado historias para siete temporadas. Ahora mismo lo que importa es ¿cómo llevarlas a cabo y qué recepción que tendrán en la audiencia? Lo peor que podríamos hacer es emplear todas nuestras energías en tan solo una temporada y no pensar en hacia dónde crecerán estos personajes.", comentó la derectiva.



Por lo pronto, habrá que esperar el desempeño de la primera temporada para ver si Netflix vuelve a apostar por esta serie nueva. Algunos creen que podría tratarse del mejor reemplazo de Games of Thrones durante los fines de semana.