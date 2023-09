La Inteligencia Artificial (IA) es una vieja conocida en la industria de los videojuegos. De hecho, siempre has jugado contra la IA desde los tiempos dorados del Pacman. Con la evolución constante de la tecnología, los desarrolladores tienen ahora una oportunidad única para explorar nuevas formas de integrar la IA en los videojuegos del futuro y salir de los patrones de siempre. ¿Ya sabes que es la IA generativa? Al final te decimos cuáles son los títulos que usan esta tecnología para desafiar a los jugadores más experimentados.

En muchos casos, los personajes no jugables (NPC) son controlados por la IA y reaccionan al comportamiento del jugador. En juegos como The Last of Us, tanto los personajes acompañantes (Ellie), como los enemigos (los infectados) están controlados por la IA. En juegos multijugador, la IA se utiliza para que el juego contra un ordenador se asemeje lo más posible a jugar contra un humano.

Hay otros videojuegos, en cambio, que apuestan por la IA generativa que consiste en el desarrollo de NPC que evolucionan mediante el autoaprendizaje, juegos que interpretan y responden a las acciones del jugador y la creación de mundos virtuales sin interfaces humanas. La IA también permitirá que los juegos sean más intuitivos, ajustar los niveles de dificultad en tiempo real en función de la habilidad del jugador y crear experiencias impredecibles mediante comportamientos no deterministas.

Juegos con IA generativa

Los expertos de HyperX, el equipo de periféricos para videojuegos de HP, compartieron tres títulos que permiten experimentar cómo podría ser el futuro de los videojuegos.

Alien: Isolation, lanzado por Creative Assembly en 2014, es un excelente ejemplo de cómo la IA generativa puede mejorar significativamente la experiencia de juego, haciéndola más emocionante e interactiva. El jugador debe sobrevivir en una nave espacial infestada de un xenomorfo. En lugar de seguir un patrón predeterminado, el xenomorfo utiliza algoritmos de aprendizaje automático para adaptarse al comportamiento del jugador y tomar decisiones en tiempo real. Esto significa que cada encuentro con el xenomorfo es único y puede ser impredecible, lo que aumenta la tensión y la sensación de peligro constante. Además, el juego utiliza IA generativa para crear entornos y sonidos dinámicos que cambian según el comportamiento del jugador, lo que hace que la experiencia sea aún más inmersiva.

Inicia la descarga de Alien: Isolation desde Steam

Middle-Earth: Shadow of Mordor, lanzado por Monolith Productions en 2014, es otro juego con Inteligencia Artificial generativa. Este juego de mundo abierto utiliza un sistema llamado “Nemesis” que permite a los enemigos y aliados del jugador recordar interacciones pasadas y evolucionar en función de ellas. Cada personaje en el juego tiene su propia personalidad, debilidades y fortalezas únicas, y sus acciones y decisiones afectan directamente la jugabilidad y la trama del juego. Además, el sistema de Nemesis convierte a los enemigos de bajo rango que podrían haber matado al jugador en algún momento, en rivales fuertes que crecen en rango y poder cada vez que derrotan al jugador. A medida que el juego continúa, estos Nemesis generados de forma procesal se convierten en personajes rivales originales, creados completamente de forma orgánica dentro del juego.

Inicia la descarga de Middle-Earth: Shadow of Mordor desde Steam

No Man’s Sky es un juego de exploración espacial que utiliza la IA generativa para crear un universo enorme y diverso. Se utilizan algoritmos de generación procedural para crear planetas, sistemas solares y especies alienígenas únicas en tiempo real. Esto significa que los jugadores nunca experimentarán dos mundos idénticos y que la exploración del universo es una experiencia completamente única para cada jugador. La IA generativa también se utiliza para generar misiones, eventos y encuentros aleatorios, lo que mantiene la experiencia de juego fresca y emocionante incluso después de muchas horas de juego.

Inicia la descarga de No Man’s Sky desde Steam

