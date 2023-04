Los videojuegos son la nueva fuente de inspiración de las grandes productoras. Recientemente, se cerró la emisión de la primera temporada de The Last of Us en la plataforma de streaming HBO Max y ya se ha confirmado una segunda parte.

Otras sagas de videojuegos como Uncharted, Pokémon y recientemente Mario Bros. han contado con sus respectivas películas. Ahora es el turno de Twisted Metal.

Primer póster oficial de Twisted Metal

El actor Anthony Mackie interpretará al protagonista de la producción, John Doe, y ya cuenta con su propio póster oficial en donde aparecen algunos detalles que muchos gamers reconocerán.

Comencemos por el camión que aparece detrás, el cual lleva al característico payaso en la parte superior. Pero no es lo único distintivo del juego de consolas.

También vemos que el auto en donde está Mackie tiene armas a los lados. Aquellos que han disfrutado de los videojuegos saben que en las divertidas partidas de Twisted Metal, los jugadores encuentran armas, misiles y otras habilidades por el escenario.

El medio IGN tuvo acceso al primer póster oficial de la serie. El elenco estará integrado por Nave Campbell (Raven), Stephanie Beatriz (Quiet), Thomas Haden Church (Agente Stone) y Will Arnett.

Mientras que la dirección del proyecto está a cargo de Rhett Reese y Paul Wernickm.

Primer póster oficial de Twisted Metal. Foto: IGN

