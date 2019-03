Twitch le quitó la suspensión a DJ deadmau5 tras haber usado un insulto homofóbico

A mediados de febrero, Jason “deadumau5” Zimmerman, famoso DJ, fue banneado de Twitch. Dicho esto, parece que los encargados de la plataforma creen que el castigo ya fue suficiente, puesto que su cuenta está de regreso.



Por si no lo sabes, deadumau5 fue banneado de Twitch después de usar un insulto homofóbico mientras transmitía una partida de PLAYERUNKNOWN’s BATTLEGROUNDS , el popular Battle Royale. Lo anterior violó las directrices de la comunidad de Twitch, por lo que lo castigaron quitándole el acceso a su cuenta.



Hasta ahora, deadumau5 no ha hecho ningún comentario al respecto. Recordemos que cuando recibió el banneo aseguró que no volvería a trabajar con Twitch y que nunca más usaría su cuenta para transmitir. Es un misterio si cambió de opinión o si permanecerá fiel a su palabra.



“ Perdón por eso chicos…sabía que era un lugar divertido para conectarla y pasarla bien…pero no voy a aguantar la doble moral de Twitch cuando se trata de censurarme y suspenderme por cosas inofensivas. Aunque tuvimos algunas alianzas y fueron una gran compañía con la cual trabajar…debo cortar esto. No tengo la capacidad de lidiar con este tipo de cosas”, mencionó en una publicación de reddit que fue eliminada.



Aunque el DJ decida que lo mejor es mantenerse alejado de Twitch para siempre, creemos que sus fanáticos estarán contentos con el regreso de su cuenta. Esto ya que podrán acceder a todos los videos que estaban guardados en ella.



Y tú, ¿solías ver las transmisiones de deadmau5 en Twitch? ¿Extrañas su presencia en la plataforma de streaming?