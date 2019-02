Twitch suspende a DJ Deadmau5 por insulto homofóbico mientras jugaba PUBG

El famoso DJ Joel "Deadmau5" Zimmerman ha quedado fuera temporalmente de Twitch por comentarios homofóbicos durante su stream. Todo sucedió mientras jugaba a PUBG (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS).

Muchas celebridades se han pasado por la plataforma de gaming, Drake, por ejemplo, llegó a conectarse solo para hablar con "Ninja". En el caso de Zimmerman, era un recurrente streamer del Battle Royale en cuestión, incluso llegó a ser imagen del título en la pasada E3.

Su suspensión en Twitch fue debido a que mientras recibía daño en una partida de PUBG lanzó insultos, entre ellos comentarios homofóbicos. Tan solo unas cuantas horas más tarde le llegaría la notificación, ya que en las reglas de la plataforma se lee lo siguiente:



" La conducta de odio es cualquier contenido o actividad que promueve, fomenta o facilita la discriminación, denigración, deshumanización, acoso o violencia en base a raza, etnicidad, origen nacional, religión, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, condición médica, características físicas o condición de veterano, y está prohibida. Cualquier conducta de odio es considerada una infracción de 0 tolerancia y todas las cuentas asociadas con dicha conducta serán suspendidas de forma indefinida.".

Deadmau5 realizó su descargo en Reddit, en donde calificaba a Twitch de tener doble moral. Finalizó con un contundente mensaje de que no volvería a hacer stream allí.



“ Perdón por eso chicos…sabía que era un lugar divertido para conectarla y pasarla bien…pero no voy a aguantar la doble moral de Twitch cuando se trata de censurarme y suspenderme por cosas inofensivas. Aunque tuvimos algunas alianzas y fueron una gran compañía con la cual trabajar…debo cortar esto. No tengo la capacidad de lidiar con este tipo de cosas”, escribió.