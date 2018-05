La modalidad Free-to-Play en el mundo de los videojuegos cada vez es más popular. Los desarrolladores aprovechan las inscripciones masivas de usuarios para poder vender diferentes paquetes estéticos o cajas de recompensas, para ganar millones de dólares.

A pesar que actualmente hay muchos videojuegos gratuitos en todas las plataformas, te compartimos la lista de 20 títulos que ya puedes descargar y jugar de inmediato. El primero es Fortnite, actualmente considerado como el título más popular hasta el momento.

En cuanto MOBAS, se puede elegir entre un abanico de posibilidades: League of Legends, Dota 2, Smite y muchos más. Blizzad también tiene su lista de juegos gratis, Starcraft 2 pasó a esta modalidad de mercado el año pasado; además, en la misma empresa podrás encontrar Hearthstone y Heroes of the Storm.

Otra empresa que opta por sacar sus juegos sin pago es War Gaming. Tiene todo un set devideojuegos de guerra multijugador online. Si estás buscando más variedad, en la galería encontrarás los 20 recomendados por Depor Play.