Los videojuegos tienen muchas presentaciones y gamers que los prefieren según el formato. Hay quienes se desenvuelven mejor con el mando de una consola y otros con el teclado y el ratón.



Lo que sí nadie puede negar es que los videojuegos en PC pueden explotar mejor los detalles gráficos, debido a la posibilidad de ser configurable según las necesidades de cada gamer.



En este sentido, si quieres llevar tu tarjeta de video al límite, te contamos que WatchMojo elaboró la lista de los diez juegos de computadora con los mejores gráficos.



Doom (2016)

Batman: Arkham Night (2015)

Deus Ex: Mankind Divided (2016)

Star Wars: Battlefront II (2017)

Metro: Last Light Redux (2014)

Crysis 3 (2013)

Destiny 2 (2017)

Project CARS 2 (2017)

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Assassin's Creed Origins (2017)

