WhatsApp no solo desea ser una aplicación de comunicación con diferentes herramientas como poder enviar stickers, GIFs, mensajes de voz, fotos y videos. También trabaja en el desarrollo de otras opciones para completar la experiencia de los usuarios.

Por ejemplo, se anunció a inicios de mayo que trabajaban en el sistema de pago online para las tiendas virtuales que ya operan en la aplicación en los servidores de Brasil.

Por otro lado, inició ya el desarrollo de los canales o newsletters en la beta de WhatsApp Android. El medio WaBetainfo informó que también ha llegado esta herramienta a iOS de iPhone.

¿Qué son los canales o newsletters en WhatsApp?

Se trata de un sistema de suscripción a un contacto. Cuando realice publicaciones, te aparecerán notificaciones con todas las actualizaciones que comparte.

“Como puede ver en esta captura de pantalla, WhatsApp planea cambiar el nombre de la pestaña Estado a “Actualizaciones”, ya que los canales también se incluirán en esta sección de la aplicación. Un canal de WhatsApp es una herramienta privada donde los números de teléfono y la información de los usuarios que se unen a un canal siempre se mantienen ocultos.

Sin embargo, los mensajes recibidos dentro de un canal no están encriptados de extremo a extremo ya que el concepto de uno a muchos no tendría mucho sentido para los canales. Tenga en cuenta que los canales no afectarán el cifrado de extremo a extremo de la mensajería privada, que sigue estando cifrada de extremo a extremo”, detalla el portal mencionado.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.