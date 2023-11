Hoy en día se quiere capturar cada momento con nuestros smartphones; no obstante, al mirar las imágenes por la computadora o compartirlas por nuestras redes sociales, la calidad de estas no nos termina de convencer. Esto sucede a menudo y solo los teléfonos de alta gama colman estas expectativas, aunque a la vista de ojos más exigentes, no se comparan con las cámaras fotográficas. Ante esta carencia, Xiaomi se atrevió a diseñar un smartphone que tuviera como principal atractivo su triple cámara de 50MP+12MP+50MP, con un precio no tan elevado, para tomar las mejores fotos. ¿Cumple lo que promete?

Depor viajó a la ciudad del Cusco para poner a prueba el Xiaomi 13T, específicamente, en su modo PRO con el cual quería verificar qué tan buenas resultaban sus fotografías. Para ello, primero se tomó una Master Class con la fotógrafa peruana Florence Goupil, quien pudo a prueba los conocimientos previos de fotografía, antes de partir hacia la ciudad de Chincheros. Una vez aquí, se tuvo que configurar ISO, velocidad de obturación, balance de blancos y diafragma, antes de comenzar a tomar fotos.

Con el Xiaomi 13T se puede editar las imágenes en su estado más puro, para elevar los colores y detalles. (Foto: Virginia Siaden)

Debo destacar la versatilidad del teléfono y lo sencillo que fue maniobrar el equipo, aunque para aquellos que no sepan conceptos básicos de fotografía, representaría un gran desafío, especialmente, cuando hay cambio de iluminaciones en un mismo entorno (pasar de las sombras al sol y viceversa). Otro detalle es el nivel de luz que se deje ingresar por el lente y que, de no estar configurado, puede quemar tu foto.

Si todos los conceptos antes mencionados ya los tienes interiorizado, será mucho más sencillo y hasta intuitivo cambiar cada función, hasta conseguir la toma deseada. Un detalle importante es que se puede aprovechar mejor las fotos hechas en el Xiaomi 13T si se sacan en su versión ROW, que vendría a ser la imagen pura y con toda la información de luz requerida, antes de poder modificarla.

Con el Xiaomi 13T se puede capturar los colores más vibrantes. (Foto: Virginia Siaden)

Al sacar las imágenes en su versión ROW, tendrás la chance de editarla como un fotógrafo profesional, eligiendo si modificas la saturación, el porcentaje de azul, rojo o verde, el brillo, la nitidez, entre muchas otras funcionalidades, que también posee el Smartphone de Xiaomi. Con ello listo, podrás publicar tus fotos en todas las plataformas que te imagines.

Como dato adicional debo mencionar el modo nocturno. Si bien se puede complicar conseguir la mejor imagen de noche, con el modo nocturno es puede tener imágenes nítidas y con el mayor detalle posible. Con esto, te olvidas de configurar tu cámara, incluso, cuando grabes videos. En resumen, pasó la prueba de calidad.

El modo nocturno del Xiaomi 13T resalta los detalles del entorno, estando de noche. (Foto: Virginia Siaden)





