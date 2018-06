WIFI Ralph: ¿Mario aparecerá en la secuela? Este dato de IMDb lo confirmaría

La cinta de Walt Disney Animation , Ralph el demoledor , fue un éxito entre los gamers aficionados. Pudimos ver a Sonic , Pac-Man , Q*Bert , incluso a Bowser , ¿pero qué fue con Mario ?



Al parecer el personaje estrella de Nintendo estará presente en la secuela 'WIFI Ralph' , según consta en IMDb .



La web especializada en cine ha compartido una lista de los personajes que estarán presentes en 'Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2' . Entre los más destacados, figura Charles Martinet como Mario junto a Linda Larkin como Jasmine , Jodi Benson como Ariel , Irene Bedard como Pocahontas y Anthony Daniels como C-3PO de Star Wars .



¡Pero no te entusiasmes muy rápido! IMDb no es un sitio oficial, por lo que la lista puede variar con el tiempo. Lo que sí llama la atención es que los personajes hayan figurado junto a los actores de voz. Será cuestión de esperar un poco más para ver qué sorpresa trae Ralph .