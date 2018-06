Ralph vuelve a la carga en su secuela "Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2" . La primera entrega llamó la atención por la aparición de personajes clásicos de videojuegos de Nintendo y Sega . Ahora, parece que el universo de personajes en escena se expandirá aún más.



"Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 deja atrás el arcade de Litwak, aventurándose al inmenso y electrizante mundo de la Internet, la cual podría sobrevivir o no a las manos destructoras de Ralph. El chico malo de los videojuegos y su inadaptada compañera Vanellope von Schweetz deberán arriesgarlo todo al viajar al mundo de la red de redes en busca de una parte de repuesto que salve el videojuego de Vanellope, Sugar Rush. Ambos deberán confiar en los ciudadanos de Internet (cibernautas) para ayudarlos a navegar, incluyendo a un empresario web llamado Yesss, quien es el algoritmo principal, corazón y alma del sitio de tendencias BuzzzTube”" , reza la sinopsis de WIFI RALPH .



WIFI Ralph llegará a la gran pantalla el 21 de noviembre, bajo la dirección de Rich Moore y Phil Johnston . John C. Reilly , Sarah Silverman , Jack McBrayer y Jane Lynch son las voces confirmadas.



¿Aparecerá Mario ? En la página IMDb , Mario figura como un personaje dentro de la película con la voz de Charles Martinet . Por lo que se observa en el video, Mario no aparece en el adelanto pero sería la gran sorpresa.

Póster oficial de WIFI Ralph Póster oficial de WIFI Ralph