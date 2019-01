World of Warcraft rinde homenaje a Stan Lee con este curioso personaje [VIDEO]

Stan Lee , el genio detrás de Marvel , aún sigue presente en los desarrolladores de videojuegos. Esto nos lleva a hablar de World of Warcraft y el tributo que hizo Blizzard Entertainment al recordado Excelsior de las historietas.



Un usuario de Twitter grabó el encuentro de su avatar con un personaje (CPU) llamado Stanley en Stormwind Keep si es que juegas en el Reino de Pruebas Públicas de World of Warcraft. La publicación de BasSchouten contiene un video en el que aparece el personaje con una apariencia muy parecida a la Stan Lee que camina por un castillo.



Uno no advierte que se trate de un homenaje a Stan Lee hasta que lo sigues y notas que ocasionalmente pronuncia su frase de firma '¡Excelsior!'. De desconoce si Stanley estará presente de manera permanente en el juego, por lo que podemos sospechar en qué otros escenarios estará presente.