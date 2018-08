Una nueva expansión Battle of Azeroth llega al conocido juego de rol multijugador de Blizzard (World of Warcraft ). Los jugadores ya pueden unirse a una de las batallas más grandes de la historia del título.

Esta es la séptima expansión de WoW y añade nuevas mazmorras, recursos y expande el alcance de nivel hasta el 120. La Legión cayó y así puso sobrevivir el mundo de Azeroth, pero el sentimiento de guerra no se ha ido.

Los defensores de la Alianza deberán explorar el reino de Kul Tiras con el objetivo de reclutar a la flota legendaria. Los miembros de la Horda, por otro lado, visitarán Zandalar para encontrar nuevos aliados.

" Battle for Azeroth aprovecha casi 25 años de rivalidades, historia y orgullo entre las facciones para desafiar a los jugadores de World of Warcraft a responder la pregunta de qué significa realmente ser un miembro de la Alianza o de la Horda. Esta expansión está repleta de contenido nuevo y de funciones que explotan este conflicto central, pero el lanzamiento de hoy es apenas el comienzo. Queremos ver a los jugadores atravesar todo lo que tenemos planeado mientras se desarrolla la historia de Battle for Azeroth", comentó Mike Morhaime, CEO de Blizzard.



Dos modos de juego cooperativos también se suman a World of Warcraft : Expediciones de Guerra, en donde deberemos luchar en grupos de tres para recolectar recursos de la isla antes que los rivales. Y Frentes de Guerra, que compartiremos ejercito con otros 20 jugadores para dominar una ubicación estratégica.