Xbox llegó a la E3 2018 . Se realizaron las presentaciones de muchos videojuegos por primera vez, además de un nuevo Forza, Halo Infinity, Ori and the Will of the Wisp, entre otros. Shadow of the Tomb Raider solo se mostró superficialmente, pero con un nuevo tráiler .

El nuevo videojuego será un multiplataforma para Xbox One , PC y PlayStation 4 . Ahora Lara Croft se enfrentará a ella misma, luego de que se diera cuienta en lo que se ha convertido.

La Electronic Entertainment Expo , más conocido como la E3 , celebra su vigésimo cuarta edición este año, con participantes de lujo como son Sony con PlayStation, Microsoft con Xbox, Bethesda, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft, Nintendo y muchas empresas más.

