Ya estamos en el último mes de 2022. Microsoft, como es costumbre, anunció cuáles son los juegos gratuitos que los propietarios de Xbox y suscriptores de Games Live with Gold podrán descargar en diciembre. Echemos un vistazo a la lista.

Para el cierre de 2022, Microsoft está regalando dos juegos indie poco conocidos por la comunidad y que bien podrás instalar si es que estás suscrito a Games Live with Gold: Colt Canyon (disponible hasta el 31 de diciembre) y Bladed Fury (disponible del 16 de diciembre al 15 de enero).

Los suscriptores de Game Pass, en cambio, recibirán mucho más juegos y uno muy especial para los fanáticos de la ciencia ficción: Lego Star Wars: The Skywalker Saga, un título de Lego que incluye unos 300 personajes para desbloquear y más de 20 planetas para explorar a lo largo de las nueve películas de la franquicia.

GAME PASS | Juegos para diciembre de 2022

Eastward (1 de diciembre)

The Walking Dead: The Final Season (1 de diciembre)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (6 de diciembre)

Hello Neighbor 2 (6 de diciembre)

Chained Echoes (8 de diciembre)

Metal: Hellsinger (8 de diciembre)

High On Life (13 de diciembre)

Potion Craft (13 de diciembre)

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition (15 de diciembre)

Rainbow Billy: The Curse of The Leviathan (15 de diciembre)

Ten en cuenta que los juegos de Xbox Live with Gold se pueden jugar en Xbox One y en Xbox Series X/S. La lista de juegos de Xbox Game Pass solo menciona los juegos que están disponibles en consola, no los exclusivos de PC.

