Más diversión para los gamers peruanos. El proveedor de servicios de videojuegos en América Latina ABYA anunció la expansión de su servicio de suscripción Ubisoft+ a México, Brasil y Perú. Los usuarios tendrán acceso a una amplia gama de juegos tanto en Xbox como en PC. Te contamos cuáles son los servicios disponibles y cómo sumarse a esta plataforma.

El servicio Ubisoft+ Premium brinda a los suscriptores acceso instantáneo a los lanzamientos más recientes y anticipación exclusiva a títulos selectos, entre los cuales se destaca el tan esperado “Skull and Bones”, programado para su lanzamiento en febrero. También disfrutarán de un extenso catálogo que incluye ediciones premium, recompensas mensuales y mucho más. Entre los nuevos lanzamientos destacados se encuentran títulos como “Assassin’s Creed Mirage”, “Prince of Persia: The Lost Crown”, “Avatar: Frontiers of Pandora” y “The Crew Motorfest”. El servicio está disponible para Xbox y PC a través de Ubisoft Connect, permitiendo a los suscriptores cambiar sin esfuerzo entre dispositivos con una sola suscripción.

Por su parte, Ubisoft+ Classics está dedicado a quienes buscan una selección de los títulos más populares. La colección incluye juegos aclamados como “Far Cry 6″, “Rainbow Six Siege” y “Watch Dogs: Legion”. Disponible exclusivamente para PC a través de Ubisoft Connect.

Cómo suscribirse a Ubisoft+ y cuáles son los planes

Ubisoft+ Classics tiene un precio de 29.99 soles por mes e incluye:

Una selección en constante crecimiento de más de 50 juegos icónicos.

Juega en PC con UBISOFT CONNECT.

Acceso a ediciones estándar.

Revisa aquí la lista completa de los juegos del plan.

Ubisoft+ Premium sale por 69.99 soles por mes e incluye:

Más de 100 juegos, incluyendo nuevos lanzamientos y todos los títulos clásicos.

Juega en PC con UBISOFT CONNECT y juegos selectos en Xbox.

Acceso a ediciones premium.

Juega nuevos lanzamientos desde el día 1.

Descuento del 10% en paquetes de moneda virtual.

Recompensas mensuales únicas.

Revisa aquí la lista completa de los juegos del plan.

Recuerda que solo el plan Ubisoft+ Premium te permite acceder a un catálogo de juegos de Ubisoft directamente desde tu consola Xbox. En caso de que canceles la suscripción, los juegos dejarán de estar disponibles a no ser que ya los tengas, los compres o vuelvas a suscribirte a Ubisoft+. Aunque canceles la suscripción, podrás seguir accediendo a tus compras (ya sean juegos o elementos del juego). Al final de la suscripción, algunas de tus partidas guardadas podrían verse afectadas.

La plataforma incluye, además, el progreso cruzado que permite al jugador compartir su progreso entre varias plataformas o dispositivos. Con el plan de Ubisoft+ Premium, puedes empezar jugando en tu consola y retomar la partida en tu computadora sin problemas.

Te invitamos a hacer clic en este enlace para suscribirte a los planes de Ubisoft a través de ABYA. Necesitarás crearte una cuenta en la plataforma de la desarrolladora y proceder con la compra con una tarjeta bancaria.