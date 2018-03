El 20 de marzo será el gran debut de Sea of Thieves, la nueva apuesta de Rare con Xbox para un juego de aventura multijugador basado en el mundo de los piratas y saqueos que presentaron en la E3 del año pasado.



Ahora, a través de una publicación oficial, han hecho pública la próxima beta del juego, siendo posible acceder para todo el mundo a través de su PC con Windows 10 o su Xbox One , dentro de la tienda virtual de Microsoft.



​En esta beta, los jugadores sólo podrán llegar a nivel 25, hasta que consigan el juego el 20 de marzo, que es su estreno. Aproximadamente, en Xbox One , la descarga será de 9GB, mientras que en PC aumentará hasta los 19GB al igual que su versión en 4K para la Xbox One X.

Sea of Thieves (Foto: Xbox) Sea of Thieves (Foto: Xbox)

Conoce la lista oficial de cambios publicado por la misma Microsoft de esta nueva beta de Sea of Thieves:



Xbox One X tiene ahora resolución 4K, con texturas y mejoras gráficas incluidas.

tiene ahora resolución 4K, con texturas y mejoras gráficas incluidas. Los jugadores comenzarán una nueva partida aunque hubieran participado en anteriores betas.

Alianza Mercantil: Llega una nueva compañía a Sea of Thieves. Podrás capturar animales y otros objetos y comerciar con la compañía en un tiempo establecido.

Llega una nueva compañía a Sea of Thieves. Podrás capturar animales y otros objetos y comerciar con la compañía en un tiempo establecido. Los Fuertes ahora podrán usarse para determinados eventos, puesto que hay muchos vacíos y sin uso, por lo que serán aprovechados para dicho fin.

ahora podrán usarse para determinados eventos, puesto que hay muchos vacíos y sin uso, por lo que serán aprovechados para dicho fin. Ítems equipables: ahora hay una nueva variada selección de objetos que se podrán equipar en el jugador.