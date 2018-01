Xbox 360 y Xbox One ya confirmaron sus nuevos juegos gratuitos. La suscripción de Microsoft permite acceder a estos títulos sin pagar, además de permitir el juego en modo Online para las entregas que lo necesiten. No es normal ver que el programa Games With Gold revele su información con tanta anticipación.

Normalmente a finales del mes recién es cuando se conocen las nuevas ofertas y juegos gratuitos pero Xbox no ha querido esperar. Recuerden que los títulos presentados para Xbox 360 también pueden ser jugados en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad de la consola.

El primer juego gratuito es Shadow Warriors, un juego retro de conducción que regresa a la nueva generación de consolas. Assassin's Creed Chronicles: India es la segunda entrega que encontraremos a cero de costo, esta es el segundo título de la trilogía 2D de la Saga de Ubisoft.

Los juegos estarán disponibles hasta el 15 de marzo. Por otro lado, en Xbox 360 estará gratuito Split/Second, también un juego de conducción y acción. Además a la lista se añadió Crazy taxi. El primero estará disponible desde el 15 de febrero, mientras que el segundo se podrá jugar desde el 16 de febrero hasta el 28 del mismo mes.