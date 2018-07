¿Xbox One ya tiene sucesora? Microsoft estaría alistando una nueva consola

Movimiento en Microsoft . El gigante tecnológico estaría preparando el lanzamiento de una nueva consola, la sucesora de la Xbox One .



Los rumores tienen su origen en los planes de Microsoft para Gamescom , la exposición anual de videojuegos que se celebra en Colonia, Alemania. Un anuncio oficial señala que llevarán "hardware y accesorios Xbox totalmente nuevos (...) tal vez incluso algunas sorpresas" .



“Siguiendo los pasos de nuestra sesión informativa sobre E3 , y la increíble reacción que hemos tenido de parte de nuestros fanáticos, nos complace anunciarles que Xbox vendrá a Gamescom en Colonia, Alemania, en agosto. Vamos a traer una gran línea de juegos de desarrolladores de todo el mundo que no podemos esperar a que los jugadores en Europa tengan en sus manos” , agrega el comunicado.



Cabe precisar que no hay información confirmada sobre la próxima consola Xbox , por lo que habrá que esperar a la Gamescom el martes 21 de agosto.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play .